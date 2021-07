Grey’s Anatomy : les couples réels de ses protagonistes

L’anatomie de Grey il déplace ses téléspectateurs dans chacun de ses versements. Les histoires du groupe de médecins de Hôpital Seattle Grace Mercy West Ils vont du dramatique au romantique, toujours avec une intensité écrasante. Ils impactent pleinement l’émotivité du public qui souhaite en savoir plus sur la vie de ces personnages et comment ils s’adaptent à un contexte qui change chapitre par chapitre.

La fiction et la réalité vont de pair ; les acteurs de la série ont aussi des histoires romantiques à raconter. Ils sont sûrement plus heureux que leurs homologues fictifs qui vivent tant de souffrances au quotidien. Rencontrez les vrais partenaires des acteurs de Grey’s Anatomy !

+ Les couples d’acteurs de Grey’s Anatomy







6. Sarah Drew et Pete Lanfer

Kepner d’avril Il a essayé d’avoir une famille stable, mais a échoué. Cependant, l’actrice qui la joue est peut-être plus calme que son personnage. Sarah a dessiné elle est mariée depuis 18 ans à Pete Lanfer, qu’il a rencontré alors qu’ils travaillaient ensemble en tant que conseillers dans un camp. Il l’a conquise par des lettres d’amour. Ils ont deux filles : Michée et Hannah.

5. Kim Raver et Manu Boyer

Alors que le cœur de Nounours altman elle est en conflit constant, l’actrice qui la joue est très sûre d’elle dans le domaine romantique. Kim raver rencontré son mari, le réalisateur Manu boyer, à New York et ils se sont mariés il y a 20 ans. Ensemble, ils ont deux fils : Luke West et Leo Kliping.

4. Kevin McKidd et Arielle Goldrath

Kevin McKidd Elle est issue d’un précédent mariage avec deux enfants, Lona et Joseph. Puis il a rencontré et est tombé amoureux de Arielle Goldrath et ils se sont mariés en 2018 lors d’une cérémonie privée. Produit du nouveau couple sont nés Aiden et Nava James.

3. Katherine Heigl et Josh Kelley

Nous savons tous combien il a souffert Izzie Stevens dans sa vie. Heureusement l’actrice qui la joue, Katherine Heigl, a découvert l’amour et s’y est accroché. Elle a rencontré son mari lorsqu’il a participé à son clip Only You. En 2007, ils se sont mariés et ont ensuite adopté Naleigh et Adelaide Marie Hope. En 2017, le troisième enfant du couple est né : Joshua Bishop.

2. Patrick Dempsey et Jillian Fink

L’idole de la série a aussi son histoire d’amour. En 1994, il rencontre le coiffeur Jillian Fink et ils ont tous les deux reconnu que c’était le coup de foudre, mais ils étaient en couple. Puis, trois ans plus tard, il a découvert que sa styliste préférée était célibataire et l’a invitée à sortir. Ils se sont mariés en 1999 et ont eu Talula Fyfe. Plus tard, les jumeaux Darby Galen et Sullivan Patrick arriveraient.

1. Ellen Pompeo et Chris Ivery

La prestigieuse docteure en fiction a eu sa grande histoire d’amour avec Derek. Bon, Ellen Pompeo tu n’as rien à envier. L’actrice a rencontré Chris Ivery en 2003 et après une période « d’amitié », le couple officialise sa relation amoureuse. Ils se sont mariés en 2007 lors d’une cérémonie très spéciale à l’hôtel de ville de Manhattan. Stella, Sienna et Eli sont nés à la suite de la relation.