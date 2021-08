John Cena avoue avoir joué dans de nombreux « mauvais films »

Peu de temps après avoir quitté le ring de la WWE, comme des dizaines d’autres catcheurs de la WWE (l’exemple le plus notable étant celui de Dwayne Johnson), John Cena a décidé de poursuivre une carrière d’acteur, dont il avoue avoir fait de gros revers lors de ses premières années à Hollywood.

La désormais star de « The Suicide Squad », un film écrit et réalisé par James Gunn, a partagé quelques mots avec le réalisateur et sa coéquipière Margot Robbie, révélant quelques détails sur ses années de formation dans le monde du théâtre lors d’une récente apparition sur le émission « Jimmy Kimmel Live ».

John Cena a cité des films comme « The Marine » ou « 12 Rounds » comme les moins réussis de sa carrière, assurant que le passage du ring au grand écran était présenté comme une grande bataille à laquelle il devait faire face dans sa profession.

« J’avais l’habitude de punir les gens qui ne travaillaient pas aussi efficacement qu’à la WWE. Et en tant que jeune homme, j’ai échoué gros. Il était très judicieux et craintif. Je voulais être de retour sur le ring parce que j’aimais la gratification immédiate », a déclaré Cena.

Heureusement pour Cena, l’ancien lutteur de la WWE a trouvé une nouvelle opportunité dans le film comique de 2015 « Trainwreck », dans lequel il joue aux côtés de la comédienne Amy Schumer. L’acteur pense que ce film était le projet dont il avait besoin pour renverser sa carrière. Depuis lors, il a réussi à se démarquer principalement dans les bandes de comédie, qui sont bien accueillies par ses fans.

John Cena est récemment apparu aux côtés de Vin Diesel dans le neuvième volet de la série « Fast and Furious ». Après son apparition dans « The Suicide Squad », Cena jouera à nouveau le rôle de Peacemaker dans une série exclusive pour HBO Max, dont les huit épisodes ont été écrits par James Gunn, avec la possibilité d’une deuxième saison dans un futur proche.