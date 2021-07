Les idées d’origine extraterrestre de Tomorrow War 2 partagées par le réalisateur

Après le lancement ce week-end sur Amazon Prime,La guerre de demain le réalisateur Chris McKay est impatient de revenir dans ce monde de science-fiction bourré d’action pour une suite, et révèle maintenant qu’un suivi potentiel explorerait les origines des créatures. S’il en avait l’occasion, McKay prévoit de s’appuyer sur les bases posées dans le premier film, qui est désormais disponible en streaming sur Amazon Prime.

« Nous avons eu un processus de conception tellement amusant. Nous avons parlé du monde de ces créatures, d’où elles venaient, comment elles ont été créées ou élevées, et comment elles étaient peut-être utilisées. J’aime les expériences de construction du monde, surtout quand vous avez le potentiel d’une sorte de voyage dans le temps. Je pense qu’une suite pourrait aller dans beaucoup de domaines amusants et l’étude ethnographique des pointes blanches dans leur monde et d’où ils venaient, et quel était leur but, et tout ce genre de chose . Alors oui, je pense que ça pourrait être très amusant. Et avec ce casting aussi, nous ne faisons que commencer. «

Dans La guerre de demain le monde est abasourdi par l’arrivée d’un groupe de voyageurs temporels qui ont voyagé depuis l’année 2051 pour délivrer un message urgent : trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et rejoignent le combat. Parmi les personnes recrutées se trouve le professeur de lycée et père de famille Dan Forester. Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec un brillant scientifique et son ex-père dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Dirigé par gardiens de la Galaxie la star Chris Pratt, La guerre de demain co-vedette Yvonne Strahovski, JK Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong et Keith Powers. Le projet est produit par David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, David S. Goyer, Jules Daly et Adam Kolbrenner, et écrit par Zach Dean.

La guerre de demain présente le genre de concept élevé qui pourrait certainement être utilisé et adapté pour d’autres aventures, taquinant un monde bien au-delà de ce qui est montré dans le premier film. Avec l’intrigue reposant sur ce vieux trope de science-fiction, le voyage dans le temps, les possibilités sont presque infinies, McKay étant capable d’explorer toutes sortes de délais et de résultats différents comme il l’entend.

Chris McKay lui-même a déjà évoqué ce dicton : « Je pense qu’il y a beaucoup d’histoires sur la table du point de vue du voyage dans le temps, du point de vue de la construction du monde depuis les White Spikes. Donc, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je pense que nous pouvons jouer avec C’est comme ce qu’ils ont fait avec The Purge ou quelque chose comme ça, où c’est comme s’ils commençaient avec un concept vraiment intéressant et maintenant le prochain film et le prochain film peuvent en quelque sorte jouer avec ces choses et explorer ces choses et soufflez-les. » Reste à savoir si le cinéaste aura la chance de créer la franchise qu’il veut si désespérément, mais il semble déterminé à travailler avec Amazon et à y arriver.

La guerre de demain était initialement prévu pour une sortie en salles par Paramount Pictures, mais, au milieu de la crise sanitaire mondiale en cours, les droits de distribution ont été acquis par Amazon Studios avec la plate-forme cherchant à augmenter leur production cinématographique. La guerre de demain est disponible pour regarder maintenant après avoir été publié numériquement sur Amazon Prime Video le 2 juillet 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

https://comicbook.com/movies/news/the-tomorrow-war-director-teases-potential-sequels-or-spinoffs/

Sujets : La guerre de demain