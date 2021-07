Jessie Cave de Harry Potter dit qu’elle a été « traitée comme une espèce différente » après avoir pris du poids entre les films

« J’ai été traité comme une espèce différente. C’était horrible. »

Harry Potter L’actrice Jessie Cave a expliqué la pression qu’elle ressentait pour maintenir son poids en jouant Lavender Brown et comment son expérience sur le plateau a changé une fois qu’elle a pris du poids.

Jessie a joué Lavender, la première petite amie de Ron Weasley et membre de l’armée de Dumbledore, dans trois Harry Potter films: Prince de sang-mêlé, Reliques de la mort – Partie 1 et Reliques de la Mort – Partie 2. Pendant le tournage Prince de Sang-Mêlé, Jessie était une UK 8 mais elle a augmenté de deux tailles de robe au moment où il était temps de filmer Reliques de la Mort – Partie 1.

« J’ai pris beaucoup de poids après avoir fait Harry Potter, simplement parce que je ne meurs pas de faim. Et je grandissais et c’est exactement ce qui se passe », a expliqué Jessie dans une interview avec The Independent.

Jessie Cave a joué Lavender Brown dans trois films Harry Potter. Photo : @jessiecave via Instagram, Warner Bros. Pictures

Parler du retour au cinéma Reliques de la mort Partie 1 et Partie 2, Jessie a ajouté: « J’ai été traitée comme une espèce différente. C’était horrible. C’était probablement plus moi et mon insécurité, sachant que je ne rentrais pas dans le même jean de taille, mais ce n’était pas une époque où les actrices étaient toutes plus grand qu’une taille huit. Et dans le film précédent, je l’avais été, et maintenant j’avais une taille 12. Donc c’était horrible. C’était une expérience vraiment inconfortable. «

Depuis Harry Potter, Jessie a joué des rôles dans Miroir noir, appelez la sage-femme et trollé. Cependant, elle a rapidement développé des « problèmes étranges » avec son poids liés à sa carrière d’actrice. « Je me sentais définitivement invisible quand j’ai pris un peu de poids. Et depuis, ça m’a fait avoir des problèmes étranges avec le poids et le travail. Et c’est tellement foutu, mais c’est comme ça. Les femmes doivent faire face à tout ça. temps », a déclaré Jessie.

Elle a ajouté: « C’est la relation la plus toxique, jouer. À moins que vous ne vous en sortiez bien, vous êtes seulement rejeté […] Je suis définitivement devenu fou au début de la vingtaine, en pensant : « Mais ils ont dit qu’ils m’aimaient et que j’étais parfait pour ça ? » Mais ensuite, vous réalisez qu’il y a 100 autres filles qui sont aussi bonnes que vous, sinon meilleures, peut-être plus jolies, peut-être plus minces, et elles sont parfaites pour ça. »

Jessie Cave assiste à la première britannique de Harry Potter et le Prince de sang-mêlé. Image : Getty

En fin de compte, Jessie croit que ses expériences ont contribué à son cheminement de carrière actuel. Jessie, qui a maintenant trois enfants, est comédienne et elle vient de sortir son premier roman Coucher de soleil.

Elle a poursuivi: « Si j’étais restée mince – anormalement mince, malheureusement mince – j’aurais probablement eu plus de rôles d’acteur, et alors je n’aurais pas commencé à écrire. Alors je ne sais pas qui je serais maintenant parce que l’écriture est qui suis-je. »

