« Grey’s Anatomy » : les 10 séparations qui ont le plus impacté dans « Grey’s Anatomy »

Les séparations sont définitivement difficiles, surtout lorsqu’il s’agit d’une relation amoureuse comme Mark et Lexie ou d’une relation adorable comme Alex et Jo. Depuis 17 saisons, les fans de «L’anatomie de GreyIls ont dû faire face à ces moments à plusieurs reprises, tant le drame créé par Shonda Rhimes a divisé les couples en un clin d’œil. Rencontrez certaines des ruptures les plus tristes de « L’anatomie de Grey”.

LES 10 SÉPARATIONS QUI ONT LE PLUS D’IMPACT SUR « L’ANATOMIE DE GREY »

10. MEREDITH ET DEREK

L’un des couples préférés des adeptes de la série était Meredith et Derek. Ils auraient pu avoir une relation parfaite, mais les choses se sont compliquées lorsqu’il a été révélé que le neurochirurgien était marié. L’arrivée d’Addison à la fin de la première saison les a fait se séparer.

Tout au long de la série, Derek et Meredith ont traversé plusieurs hauts et bas. Cependant, malgré tout, ils ont réussi à se marier et à fonder une famille, bien que la séparation finale ait eu lieu lorsque McDreamy est décédé dans la saison 11 après avoir subi un accident.

L’un des couples préférés des adeptes de la série (Photo : ABC)

9. IZZIE ET ​​ALEX

Les deux ont d’abord été séparés par un malentendu quand Izzie a pensé à tort qu’Alex avait demandé à être licencié; Cependant, la rupture ultime est survenue dans la saison 6 lorsqu’il l’a laissée partir.

Izzie et Alex étaient l’un des couples préférés de l’émission (Photo: ABC)

8. MARQUE ET LEXIE

Les deux étaient faits l’un pour l’autre, mais ils n’ont jamais pu mettre leurs sentiments au-dessus d’autres petites choses pendant leur séjour à l’hôpital. Enfin, les deux personnages sont décédés dans la saison 8, d’abord Lexie est décédée, puis Mark a suivi en disant qu’il ne pouvait pas vivre sans elle.

Mark et Lexie ont quitté la série dans la saison 8 (Photo: ABC)

7. OWEN ET CRISTINA

Oui ok Cristina et Owen ils se sont séparés plus d’une fois, la rupture finale s’est produite dans la saison 9. Pour les fans de « L’anatomie de Grey » Ce fut l’une des séparations les plus déchirantes car ils avaient tous les deux essayé si fort de sauver la relation.

Dans Grey’s Anatomy, les acteurs Sandra Oh et Kevin McKidd ont joué Cristina Yang et Owen Hunt (Photo: ABC)

6. CALLIE ET ​​ARIZONA

Les fans ont été dévastés lors de la saison 11 lorsque Callie a dit à Arizona qu’elle appréciait son temps loin d’elle et qu’elle voulait plus de cette indépendance. C’est ainsi que l’un des couples les plus aimés de la série s’est terminé.

Voici à quoi ressemblait l’appartement de Callie et Arizona (Photo: ABC)

5. JACKSON ET AVRIL

Les deux avaient une excellente chimie et se sont liés de manière très spectaculaire lorsqu’April s’est enfuie avec Jackson lors de son propre mariage, laissant Matthew à l’autel. Malheureusement, la romance entre Jackson et avril a été marquée par le stress et la tragédie, car son jeune fils, Samuel, a reçu un diagnostic de maladie osseuse rare qui a causé sa mort quelques heures après sa naissance. La douleur était si atroce que le couple a rompu à la fin de la saison 11.

April et Jackson étaient plus amis que petits amis au début de la série et ils ont fini par être l’une des relations les plus populaires de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

4. MEREDITH ET ANDREW DELUCA

La première relation sérieuse de Meredith après le décès tragique de Derek était avec Andrew DeLuca. Les fans ont peut-être eu des doutes sur leur relation, mais ont néanmoins été attristés lorsqu’il a rompu avec elle lors de la saison 16.

Meredith était vraiment amoureuse d’Andrew DeLuca (Photo: ABC)

3. JO ET ALEX

L’une des pires ruptures du drame médical a eu lieu lorsque Alex a rompu avec Jo par lettre dans la saison 16. Cette séparation signifiait également le départ d’Alex de la série, et cela a naturellement brisé le cœur des fans.

L’une des séparations les plus tristes de la série (Photo : ABC)

2. LINK ET AMELIA

Link et Amelia sont devenus l’un des couples les plus adorables de « Grey’s Anatomy ». Cependant, les fans ont été dévastés après que dans la saison 17, Amelia n’ait pas accepté la demande en mariage de Link et ce dernier a cherché du réconfort auprès de son bon ami Jo.

Amelia n’a pas accepté la demande en mariage de Link (Photo: ABC)

1. TOM ET TEDDY

L’un des moments les plus émouvants du triangle Tom-Teddy-OwenC’était quand Tom construisait un berceau pour le bébé de Teddy alors qu’elle accouchait avec Owen à ses côtés. Teddy a finalement rompu avec Tom une fois pour toutes dans la saison 17.