Le nouveau réseau social qui juge Mastodon peu décentralisé et défendu par le fondateur de Twitter

Soyez les propriétaires de ce que nous publions. Réseaux sociaux résistants à la censure. Ce sont les promesses de réseaux décentralisés comme Mastodon ou Bluesky, mais même ceux-ci sont en deçà de ce que les créateurs de Nostr veulent réaliser, une autre alternative décentralisée à Twitter qui a reçu l’aide de Jack Dorsey lui-même.

Nostr est un protocole avec une structure similaire à celle de Bitcoin. Il s’agit d’un protocole pour les réseaux sociaux dont les interactions ne reposent pas sur de mystérieux algorithmes. Nous n’avons pas non plus de publicité. Au lieu de cela, nous avons un serveur central et des clés cryptographiques, un peu comme Bitcoin.

Ce n’est pas un hasard, puisque son créateur, Ben Arc (Fiatjaf), est un collaborateur du réseau Bitcoin Lightning depuis des années. Dans une récente interview avec Forbes, il a expliqué que Nostr compte déjà 18 millions d’utilisateurs et a reçu 5 millions de dollars du fondateur de Twitter.

Envoi de messages basés sur des clés privées et publiques. Le nom de Nostr est un acronyme pour ‘Notes and Other Stuff Transmitted by Relays’ et son logo est une autruche. Comme l’expliquent ses créateurs, voici comment fonctionne le protocole : « Tout le monde gère un client. Cela peut être un client natif, un client web, etc. Pour publier quelque chose, vous écrivez une publication, la signez avec votre clé et l’envoyez à plusieurs relais (serveurs hébergés par quelqu’un d’autre ou par vous-même) ».

Les informations vous appartiennent. En fonctionnant de manière équivalente à la blockchain, les informations sont associées à ces clés et non liées à des serveurs spécifiques. Comme ils l’expliquent : « Puisque les utilisateurs sont identifiés par une clé publique, ils ne perdent pas leur identité et leur base de fans lorsqu’ils sont expulsés [de un determinado relé] ».

Également défendu par Snowden. En plus du Publicité de Jack Dorsey financement du projet Fiatjaf, il y a eu d’autres personnalités qui ont aussi publiquement loué ce protocole. L’un d’eux est Edward Snowden, le fuyant populaire et ancien agent de la CIA qui a changé l’opinion sur Internet.

Damus, Snort, Current et d’autres applications qui utilisent Nostr. Pour utiliser ce protocole, vous avez besoin d’une application qui l’utilise. Quelques exemples sont Damus pour iOS, Coracle ou Snort pour le web ou Plebstr et Amethyst pour Android. Il y a aussi Current, qui a une application mobile pour iOS et Android.

Grâce à ces clients, l’utilisateur peut créer un compte, créer ses mots de passe privés et publics et lire les messages des autres utilisateurs. Plusieurs clients qui modifient l’interface, mais dont le comportement est équivalent.





Critiquant Mastodon et Bluesky pour être trop centralisés. Depuis le référentiel Nostr sur Github, certaines critiques de Mastodon et Bluesky sont exposées. Le premier d’entre eux est que « l’identité de chaque utilisateur continue de dépendre d’un nom de domaine contrôlé par des tiers ».

Le pouvoir des administrateurs sur les serveurs et l’étendue des verrous sont également critiqués. Enfin, ils expliquent qu' »il n’y a pas d’incitations claires à faire fonctionner des serveurs » et que beaucoup finissent par être des cas de « despotisme d’une seule personne ». Dans Nostr, où les relais ne servent qu’à accepter les publications des autres et à envoyer des messages, cet impact de la gestion des différents « nœuds » est moindre.





Et comme cela fonctionne sur Lightning, des paiements sont ajoutés. Nostr accepte également les paiements Bitcoin prêts à l’emploi, car fonctionnant sur le réseau Lightning et disposant de clés, il est facile de mettre en œuvre ces paiements.

Bien que, comme l’explique Weiyu, cette fonction de paiement soit considérée comme une extension et non comme une partie intégrante de la plateforme.

Comme l’explique Forbes, Nostr compte quelque 500 000 utilisateurs actifs quotidiens et un total de 792 000 transactions ont été effectuées, pour une valeur totale de 1,9 million de dollars.





L’essor du « Twitter décentralisé ». C’est avec la décision de Twitter d’expulser Trump que le problème de la censure sur les réseaux sociaux est devenu clair. Ce n’est pas un débat facile, comme Musk le vit sur sa propre plateforme.

Compte tenu de cela, ces derniers mois, des projets ont vu le jour qui tentent de résoudre le problème dès la conception même du réseau social. Les réseaux sociaux où les questions telles que qui peut parler ou ce qui peut être dit sont laissées entre les mains des utilisateurs eux-mêmes.

