Si vous avez aimé Nine Perfect Strangers, voici les 4 séries à voir absolument

Ce vendredi Neuf parfaits inconnus j’arrive à Amazon Prime Vidéo. C’est une série avec Nicole Kidman dans lequel neuf personnes vivant en ville séjournent dans un centre de santé et de bien-être avec l’idée de guérir leur stress. Dans un pari mêlant drame et suspense, la production présente la directrice des lieux, une femme qui promet de revitaliser les esprits. Si vous avez déjà vu tous les épisodes et ne savez pas avec quelle série continuer, nous vous présentons ici un liste à prendre en compte.







+4 séries similaires à Nine Perfect Strangers

4. Le gâchis que vous laissez

Cette mini-série de huit épisodes a été créée le 2020 et est disponible en Netflix. C’est en vedette Inma Cuesta, Bárbara Lennie et Tamar Novas, entre autres. Le personnage principal de cette production est Raquel, une professeure de littérature qui accepte de faire un remplacement dans un lycée d’une ville espagnole. Une mort méfiant C’est arrivé très récemment à l’école, et le premier jour, il trouve une note parmi ses affaires qui dit : « Et combien de temps faudra-t-il pour que vous mouriez ?”.







3. Les Sauvages

Au 2020, a créé cette série dramatique qui compte actuellement une seule saison de 10 épisodes. Un groupe d’adolescents, joué par Erana James, Helena Howard et Sara Pidgeon, doivent s’unir pour survivre après un accident d’avion qui les laisse bloqués sur une île déserte. Une expérience sociale qui oblige des femmes d’origines différentes à se lier.







2. Retrouvailles

Le acclamé Julia Robert joue Heidi Bergman dans cette série si bien notée par les critiques et les téléspectateurs. Créé en 2018 et a, pour le moment, un total de 17 épisodes. Roberts joue un travailleur social qui fait partie d’une organisation qui aide les soldats à réintégrer la vie civile. Cependant, la femme choisit de commencer une nouvelle vie dans une petite ville en travaillant comme serveuse.







1.La défaite

Si vous avez apprécié Neuf parfaits inconnus sur Amazon Prime Video, vous ne pouvez pas manquer La défaite. Le motif? Non seulement il met en vedette Nicole Kidman, mais il a également été créé par David E. Kelley, comme la nouvelle production. Cette série a été créée l’année dernière avec un excellent casting: Hugh Grant, Matilda De Angelis et Noah Jupes. Au cours de ses six épisodes, il aborde la vie d’une thérapeute qui découvre que son mari pourrait être responsable d’une catastrophe.