Quel est le studio de cinéma qui a le plus rapporté jusqu’à présent ?

Tout au long de son histoire, le cinéma il s'est retrouvé avec films de tout type. Originaux, sagas, remakes, certains bons et d'autres détruits par la critique. Mais au-delà de ce qu'un expert du septième art peut dire, les statuettes ou encore l'impact sur les réseaux sociaux, la vérité est que ce qui définit ce qui est vraiment réussi, c'est le collection dans la guichet. Si on regarde en haut 10 de films qui a fait le plus de profit, nous avons trouvé deux études qui se répètent.







Il s’agit de Photos de Walt Disney et Universal Studios, deux distributeurs reconnus dans le monde qui sont responsables des réservoirs qui battent tous les records. La première d’entre elles est en tête du classement : sur les dix films les plus regardés de l’histoire, elle en possède huit. C’est que l’empire de la souris implique non seulement les films classiques de Disney, mais produit également en collaboration avec Les studios Marvel, Renard du 20e siècle et Pixar, entre autres sociétés.

La première position est occupée par Avatar, le film de 2009 réalisé par James Cameron qui se déroule sur la planète Pandora, où il y a plus que des êtres évolués. Le distributeur responsable est 20th Century Fox, qui après avoir eu un budget de 237 millions de dollars, les a récupérés avec une collection de 2844 millions, détenue à seulement 27 % par des téléspectateurs aux États-Unis.







En deuxième position, Disney continue de mener le classement. Est-ce avec Avengers : Fin de partie, Ils ont été obtenus 2 797 millions de dollars, après avoir investi 356 millions. Le film Marvel Studios était le point culminant de la saga des super-héros et a été réalisé par les frères. Russo au 2019. En très peu de temps, ses gains étaient impressionnants et à tout moment il pouvait à nouveau dépasser Avatar.

James Cameron a prouvé que tous ses films sont un succès : la troisième place revient à Titanesque, l’histoire de Jack et Rose qui a volé le cœur de tout le monde dans 1997. Le budget était de 200 millions, mais sa collecte mondiale dépassait 2 187 millions de la monnaie américaine. Un autre succès de la 20th Century Fox, en collaboration avec Paramount Pictures.

Titanic, également de James Cameron, est l’un des films les plus rentables (IMDb).



En quatrième et cinquième position, Disney continue de mener : Star Wars : Épisode VII – Le Réveil de la Force (2015) avec 2068 millions en sa possession, est suivi d'un autre hit de Marvel Studios, Avengers : guerre à l'infini (2018) avec 2048 millions. Ce n'est qu'à la sixième place qu'apparaît Universal Pictures : avec Monde Jurassique dirigée par Colin Trevorrow au 2015., le distributeur a soulevé 1671 millions.







Le classement continue : Le roi Lion (2019), Les Vengeurs (2012), furieux 7 (2015) et Congelé 2 (2019). Et bien que plus bas dans la liste, ils apparaissent Warner Bros, Primordial ou SonyLa vérité est qu’ils sont très loin de la collection que les sociétés Mickey et Universal ont réussi à réaliser tout au long de cette période. Avec des plates-formes Diffusion plus qu’installé et un changement de paradigme, cela pourrait changer à l’avenir. Mais pour le moment, Disney continue de battre tous les records.