Grey’s Anatomy : la raison pour laquelle Patrick Dempsey a quitté la série

Dereck Shepard Il était l’un des personnages les plus aimés par les adeptes de L’anatomie de Grey et il y a eu beaucoup de surprise lorsque dans la saison 11 de la série, le chirurgien est décédé après avoir été écrasé. Quelles sont les raisons qui ont conduit à cette décision créative ? Les fans insistent sur le fait qu’il y avait encore une place dans l’émission primée pour le médecin qui a repris le cœur de Gris Meredith.







Il y a quelque temps, Patrick Dempsey a confirmé que lorsqu’ils tournaient l’émission, il y avait un « environnement toxique » dans l’équipe. Bien qu’il n’ait identifié aucun acteur ou actrice au sein de la distribution, cette déclaration a servi à clarifier le mystère de son éloignement de L’anatomie de Grey. Il existe un précédent de désaccord de la part de l’interprète. Mais que pensaient de lui le reste des protagonistes ?

Pourquoi Patrick Dempsey a-t-il quitté Grey’s Anatomy ?

C’est là que le post non autorisé sur l’émission a révélé des questions inconnues sur Dempsey et son attitude. Il semble que l’acteur ait terrorisé le reste du casting, générant même un stress post-traumatique chez certains d’entre eux. Plus d’informations? Patrick Dempsey eu de profonds différends avec le créateur du programme, Shonda rime.

Les données proviennent d’entretiens avec des membres de la distribution où il y avait aussi du temps pour Jacques Pariott, producteur exécutif, mettra en lumière : « Ce n’était pas sexuel ou quelque chose comme ça. Mais il terrifiait fondamentalement les autres. Certains des membres de la distribution souffraient du SSPT à cause de lui. ». Le chiffre que Dempsey a construit comme le Docteur Shepard on est loin de cette réalité qui s’est passée derrière la caméra.

« La plupart des plaintes concernaient lui. Je pense que Shonda en a finalement été témoin sur sa propre peau, et c’est la goutte qui a fait déborder le vase, Shonda a fini par dire que s’il ne partait pas, elle le ferait elle-même. Personne ne voulait qu’il parte parce qu’il était la série », a fait remarquer le producteur de l’émission, Jeannine Renshaw. Enfin, l’équipe derrière L’anatomie de Grey pris la décision la plus saine et lâcher prise Patrick Dempsey, en disant au revoir au cher Docteur Shepard.