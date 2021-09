Jesse Eisenberg aborde l’avenir potentiel de Lex Luthor dans le DCEU

Acteur Lex Luthor Jesse Eisenberg dit qu’il serait heureux de reprendre le rôle dans un nouveau film de DC, comme il le ferait avec n’importe quel autre rôle de sa carrière, mais ce n’est tout simplement pas à lui de décider. Auparavant, Eisenberg a fait ses débuts en tant que super-vilain emblématique dans Batman v Superman : L’Aube de la justice. Il a repris le rôle dans une scène post-crédit pour la coupe théâtrale de Ligue des justiciers et a été vu pour la dernière fois dans le « Snyder Cut » de quatre heures publié sur HBO Max cette année.

Zack Snyder aurait peut-être eu de grands projets pour Eisenberg lors du développement Ligue des justiciers, mais ils n’ont jamais été réalisés. Il a également déclaré que Man of Steel 2 aurait inclus plus de Lex Luthor. Dans l’état actuel des choses, l’avenir de Lex dans le DCEU est incertain, et Eisenberg est tout autant dans le noir que le reste d’entre nous en ce qui concerne cela. Dans une récente interview avec ComicBookMovie.com, voici ce qu’Eisenberg a dit lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait un jour reprendre le rôle de Lex Luthor.

« Euh… [Laughs] Je suis probablement la dernière personne à connaître la réponse à cette question parce que je ne sais pas comment ils prennent ces décisions. Vous savez, j’ai une formation dans le théâtre où vous jouez une pièce 200 fois et vous avez l’impression que vous ne faites que comprendre la dernière représentation. J’adorerais jouer à nouveau n’importe quel personnage. Après la fin d’un film, les acteurs se tournent généralement l’un vers l’autre et disent : » Oh, maintenant je sais enfin ce que je fais et je comprends quel est mon but [was].’ Les acteurs, d’après mon expérience, aiment jouer à nouveau des rôles, mais celui-ci ne dépend tout simplement pas de moi. Je suis sûr que je pourrais faire un one-man show quelque part mais personne ne le ferait, vous savez… »

Au début du développement sur Le Batman, l’idée était que le film serve de continuation du DCEU. Ben Affleck devait à l’origine co-écrire, réaliser et jouer dans le film, reprenant son rôle de Batman v Superman : L’Aube de la justice. Après que Ben Affleck ait quitté le projet en 2019, il a été réorganisé avec une nouvelle vision du réalisateur Matt Reeves et de la nouvelle star Robert Pattinson. Il se déroule dans un univers autonome sans liens apparents avec le DCEU.

Dans la coupe théâtrale de Ligue des justiciers, Lex Luthor de Jesse Eisenberg a fait une apparition spéciale dans une scène post-crédit. Une version modifiée de la scène a été présentée dans Ligue de justice de Zack Snyder, mettant apparemment en place l’implication du personnage dans le film malheureux de Batfleck qui n’a jamais été réalisé. Eisenberg a été directement interrogé sur Le Batman et s’il y avait eu des plans précoces pour qu’il soit impliqué. Comme l’acteur l’explique, il n’était pas au courant d’eux s’il y en avait.

« Oh, ouais. Ouais, bien sûr. Aussi, s’il y avait [plans], je ne les connaissais pas. Sinon, j’aurais du bon matériel, mais je ne le savais pas ! »

En 2019, Eisenberg nous a dit qu’il était « à 1000% » intéressé à reprendre le rôle si on lui en donnait l’occasion. Il a ajouté: « Oui, bien sûr. Ouais. J’ai tellement aimé ça. Je veux dire, j’étais le gamin le plus timide du monde. Jouer un personnage méchant avec une telle flamboyance est exaltant. Je n’en ferai probablement pas un autre. Je ne sais pas s’ils en font un autre où je serais dedans. Mais non, je l’ai adoré. C’était génial. Je suis tellement heureux d’avoir pu le faire. Jamais. «

Nous ne pouvons qu’imaginer ce que nous aurions pu voir d’autre de Lex Luthor si Zack Snyder avait pu poursuivre ses plans pour développer un Ligue des justiciers trilogie. Parce qu’il n’y a aucun plan chez Warner Bros. pour que Snyder restaure le SnyderVerse, il y a de fortes chances que le temps d’Eisenberg dans le rôle soit terminé. Pourtant, le DCEU ira de l’avant avec des suites comme Aquaman et le royaume perdu et un Wonder Woman 3 prévu, il est donc toujours possible que le personnage réapparaisse un jour. Cela nous vient de ComicBookMovie.com.