Boom! Filtrer le design et le prix de la Xbox Series S

Nous attendons ce moment depuis longtemps, depuis près de deux ans déjà au cours desquels il a commencé à parler de deux modèles pour la nouvelle génération appelés Project Scarlett, les noms d’Anaconda et de Lockhart se répètent pratiquement de semaine en semaine. Mais une fois qu’on connaissait le nom et tout le courage de la Xbox Series X, c’était au tour de sa supposée petite sœur: la Xbox Series S. Aujourd’hui, enfin, on sait comment elle sera et son prix, grâce à Brad Sams.

Le journaliste spécialisé dans Microsoft, il y a quelques minutes à peine, montrait le design de la Xbox Series S et son prix: 299 €. De plus, comme il le disait lui-même, la forme cubique qui avait été utilisée ne correspondait pas au design final, sinon elle ressemblerait plus à une Xbox One X mais sans lecteur.

Xbox Series S découverte

Le design bien sûr ne laissera personne indifférent et c’est qu’en voyant la relation de la taille du contrôleur avec la console elle-même, il semble qu’elle sera très petite, ainsi que son prix, 299 € qui vaut actuellement n’importe quel pack PS4 ou Xbox One X ou S Précisément à ce prix, la rumeur de 499 € pour la Xbox Series X commence à être beaucoup plus logique et réelle.

Cependant, bien que Brad Sams soit un informateur fiable à cet égard, nous devons avertir qu’il ne s’agit pas d’une information officielle, de sorte que tout aspect ou même le prix pourrait varier face à la présentation officielle dans la société du nouveau Xbox Series S.