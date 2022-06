Greta Thunberg fait une apparition surprise sur la scène principale de Glastonbury

La militante du changement climatique de 19 ans s’est rendue sur la scène emblématique de la Pyramide aujourd’hui (25 juin) devant des milliers de festivaliers où elle a déclaré que nous étions « au début d’une urgence climatique et écologique ».

Elle a poursuivi : « Mais la biosphère n’est pas seulement en train de changer, elle se déstabilise, elle s’effondre. Les modèles et les cycles naturels délicatement équilibrés sont une partie vitale des systèmes qui soutiennent la vie sur terre telle que nous la connaissons sont perturbés. Et le les conséquences pourraient être catastrophiques.

« Et non, malheureusement, ce n’est pas la nouvelle normalité. Cette crise continuera de s’aggraver jusqu’à ce que nous parvenions à arrêter la destruction constante de nos systèmes vitaux jusqu’à ce que nous donnions la priorité aux personnes et à la planète plutôt qu’au profit et à la cupidité. »

Crédit : BBC

Thunberg a poursuivi en disant que « le monde dans lequel nous habitions en toute sécurité n’existe plus », ajoutant que les émissions mondiales de CO2 ont rebondi à leur plus haut niveau de l’histoire en 2021.

« Si nous voulons rester en deçà des objectifs de l’accord de Paris et minimiser ainsi les risques de déclencher des réactions en chaîne irréversibles, nous avons besoin de réductions d’émissions immédiates, drastiques et annuelles, contrairement à tout ce que le monde a jamais vu », a-t-elle déclaré, ajoutant que nous devons opérer des « changements fondamentaux » dans la société.

L’activiste a critiqué les personnes au pouvoir pour ne pas en faire assez pour freiner la crise climatique, affirmant que c’est un symptôme du problème beaucoup plus large des inégalités et de « l’idée que certaines personnes valent plus que d’autres » et pensent donc qu’elles ont le droit de voler les ressources d’autrui et les exploitent à leur profit.

Son discours a marqué un changement qui donne à réfléchir par rapport aux autres actes, la foule se calmant pour écouter ce qu’elle avait à dire et l’acclamant alors qu’elle faisait des déclarations percutantes.

Crédit : BBC

Thunberg a poursuivi: « On nous a menti, on nous a privés de nos droits en tant que citoyens démocratiques et nous n’avons pas été informés et c’est l’un de nos plus gros problèmes – mais cela pourrait aussi être notre plus grande source d’espoir, car une fois que nous aurons compris le plein l’urgence de cette crise, nous pouvons agir.

« Dans les bonnes circonstances, il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons faire. »

Elle a terminé son discours en demandant à la foule de se joindre à un chant dans lequel elle a dit «climat» et ils ont répondu par «justice».

Thunberg a révélé qu’elle ferait une apparition plus tôt dans la journée, écrivant sur Twitter : « Je suis ravie d’annoncer qu’aujourd’hui je serai sur la scène Pyramid à Glastonbury à 17h15. À bientôt ! »

Au-delà de son discours, la programmation complète de Glastonbury 2022 comprend plus de 3 000 représentations cette année, avec quelques grands noms en tête d’affiche sur la scène Pyramide, notamment Billie Eilish, Sam Fender, Paul McCartney et Kendrick Lamar, entre autres.

Crédit : BBC