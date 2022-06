Mme Marvel est la série Marvel Studios la mieux notée sur Disney +

La dernière série de merveille pour accéder au service Disney+, »Mme Merveille », est devenu le programme le mieux évalué par les critiques, avec un score de 96% en Tomates pourriesavec des critiques appréciant vraiment tous les aspects de la nouvelle production de Marvel Studios, dépassant totalement la précédente série Disney +, ainsi que d’autres programmes tels que »Agents of SHIELD » et »Agent Carter ».

À titre de comparaison, » WandaVision » a actuellement une note de 91%, » Et si …? » La saison 1 a une note de critique de 94% et » Moon Knight » a un score de 87%. Le plus proche d’une série correspond à »Ms. Marvel » en réception critique est » Agents of SHIELD » de Marvel, qui est considéré comme non canon pour l’univers cinématographique et a un score de critiques de 95%.

La série la plus récente pour Disney + a connu un grand succès, en particulier auprès d’un public jeune et diversifié. Selon la société d’analyse d’audience Samba-TV, »Mme. Marvel’ est de loin l’émission la plus populaire parmi les publics les plus divers, avec une part disproportionnée parmi les foyers noirs, hispaniques et asiatiques, selon nos données. L’émission a également trouvé un écho auprès d’un public plus jeune, ses téléspectateurs étant principalement de la génération Z dans la tranche d’âge 20-24 ans.

Malgré ses succès jusqu’à présent, »Ms. Marvel » a aussi ses défauts. Le public musulman a fait part de ses inquiétudes à la suite de l’épisode le plus récent après qu’il a été révélé que les pouvoirs de Kamala Khan pourraient être le résultat de son héritage en tant que Djinn. Le problème est que la pratique d’adorer ou d’idolâtrer Djinn est condamnée dans le Coran, car il est interdit aux musulmans d’adorer une autre figure qu’Allah.

Bien que le développement de l’intrigue ait apparemment découragé certains publics, d’autres pensent que ce n’est peut-être pas la vérité derrière les pouvoirs de Kamala et que les futurs épisodes révéleront que la source de ses pouvoirs est autre chose.

La vedette des séries, Iman Vellani Elle a parlé de ce que cela signifie pour elle de représenter le premier super-héros musulman au sein du MCU. « Le fait que la série soit en cours de réalisation et qu’ils mettent ce personnage dans les productions est très important », a-t-il déclaré en 2021. « Je n’ai pas vraiment besoin d’aller là-bas et de parler d’être musulman et d’être pakistanais, tout ressort de l’émission. Les gens qui voient une personne comme moi impliquée dans un projet aussi grand que celui-ci sont, je pense, suffisamment inspirants. »

»Mme. Marvel » présente actuellement de nouveaux épisodes tous les mercredis via Disney +.