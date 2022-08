De quoi parle « The Mallorca Files » et comment regarder la série britannique

Avec Elen Rhys et Julian Looman, « The Mallorca Files » est une série dramatique procédurale britannique créée par Dan Sefton pour BBC One. La série suit deux agents complètement opposés de pays différents qui résolvent des crimes sur la célèbre île espagnole. Miranda Blake et Max Winter feront équipe avec Inés Villegas, la chef de la police de Palma.

Le tournage de cette fiction a débuté en novembre 2018 et s’est entièrement réalisé dans la ville de Palma de Majorque. Non seulement les incroyables plages et falaises ont été utilisées, mais aussi ses rues spectaculaires ont été enregistrées.

Ben Donald, producteur exécutif de la série et fondateur de Cosmopolitan Pictures, a déclaré à TBI que «Les dossiers de Majorque » est né « du désir de créer une série d’action de flic bien-être, comme la série avec laquelle j’ai grandi » et de « rafraîchir la relation anglo-allemande à la télévision”.

Le tournage de « The Mallorca Files » a été entièrement réalisé dans la ville de Palma de Majorque (Photo : BBC Studios)

QU’EST-CE QUE « LES DOSSIERS DE MAJORQUE » ?

« Les dossiers de Majorque” raconte l’histoire de deux détectives complètement opposés, la détective gendarme galloise Miranda Blake (Elen Rhys) et le détective allemand Max Winter (Julian Looman), qui sont embauchés par le chef de la police de Palma de Majorque, Inés Villegas (María Fernández Ache ) , pour résoudre les crimes commis sur l’île, généralement ceux qui menacent la communauté internationale.

Normalement, les affaires qu’ils reçoivent ont tendance à être d’importance mineure, car les deux détectives ne sont pas espagnols. Dans la première saison, des cas tels que la mort d’un chanteur d’opéra, d’un détective privé, d’un critique gastronomique et du meilleur ami d’un joueur de football, entre autres, se succèdent.

BANDE-ANNONCE DE « LES DOSSIERS DE MAJORQUE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LES FICHIERS DE MAJORQUE »

Elen Rhys comme Miranda Blake

Julian Looman comme Max Winter

Maria Fernandez Ache comme Ines Villegas

Nacho Aldeguer comme Federico Ramis

Alex Hafner comme Roberto Herrero

Nansi Nsue comme Luisa Rosa

Tabata Cerezo comme Carmen Lorenzo

Denis Schmidt comme chrétien

Carlos Olalla comme Joan Lorenzo

Tanya Moodie comme Abbey Palmer

Miranda Blake (Elen Rhys) et Max Winter (Julian Looman) dans « The Mallorca Files » (Photo : BBC Studios)

COMMENT REGARDER « LES FICHIERS DE MAJORQUE » ?