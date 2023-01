Les Animaux Fantastiques 4 : Même Eddie Redmayne ne croit pas à un quatrième film !

avec Les secrets de Dumbledore le troisième est venu l’année dernière Bêtes fantastiques-film au cinéma. Étaient à l’origine à l’avant de la Harry Potter-Une série de jeux d’aventures cinq films ont été prévus. Mais maintenant, il y a de plus en plus de doutes quant à savoir si une quatrième et une cinquième partie seront filmées. Aussi acteur principal Eddie Redmayne semble ne plus y croire.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Peu d’espoir pour un retour de Newt Scamander

Non seulement « Dumbledore’s Secrets » a déçu la majorité des critiques, mais il a également sous-performé au box-office. les résultats au box-office étaient significativement plus faibles dans les deux suites « Fantastic Beasts » que dans le prédécesseur respectif. Par conséquent, de nombreux experts tenaient déjà pour acquis que Warner Bros. ne prendrait pas le risque de faire plus de films.

Eddie Redmayne l’a confirmé dans une interview. Un autre film n’est actuellement pas prévu, a-t-il déclaré. Il ne faut donc pas s’attendre à un retour de Newt Dragonneau espoir pour le grand écran. Cependant, si cela devait arriver, Redmayne serait de retour : « J’adore Newt », a-t-il assuré.

Controverses entre JK Rowling, Ezra Miller et Johnny Depp

La série « Les Animaux Fantastiques » ne semble pas seulement être sous une bonne étoile, pas seulement en termes de résultats au box-office.

Les cinéastes ont également fait face à plusieurs controverses. Ezra Millerl’acteur de Barebones de crédenceavait été arrêté plusieurs fois l’an dernier pour harcèlement, entre autres. Johnny Depp dans le rôle de Gellért Grindelwald encore une fois, après le deuxième film, il avait fini à cause des allégations d’abus contre lui Mads Mikkelsen remplacé.

En tant que créateur de Monde magique-universe est connu pour être un auteur JK Rowling derrière tout ça. Elle a longtemps fait l’objet de critiques sévères parce qu’elle a exprimé à plusieurs reprises la transphobie et donc pas seulement la colère des membres de la communauté LGBTQ+.

Ces stars d’Harry Potter reviendraient-elles à la télévision ? © Warner Bros.

Avons-nous plus d’aventures Harry Potter à la télévision ?

Cependant, il ne faut pas complètement abandonner l’espoir d’une suite de la série « Fantastic Beasts ». Le PDG de Warner Bros TV, Channing Dungeyl’année dernière a parlé de plans pour amener la franchise Wizarding World à la télévision.

Nous pouvons être la bataille épique entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald pourront y suivre dans quelques années.