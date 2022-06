Doctor Strange 2 : les personnages Marvel qui allaient mourir

merveille

Comme si le déchaînement de Scarlet Witch contre les Illuminati ne manquait pas de violence, Sam Raimi et le scénariste du film ont révélé les plans originaux du film.

©IMDBBenedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange.

Ça fait quelques jours, Doctor Strange dans le multivers de la folie atterri sur Disney+. C’était le premier film de 2022 à l’univers cinématographique Marvel (MCU)qui lancera bientôt Thor : Amour et tonnerre. Avec l’apparition du film sam raimi faite par Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen sur la plateforme de streaming, certains détails de sa production ont commencé à être révélés.

Comme c’est souvent le cas avec ce type d’histoire, certaines idées qui sont mises sur la table avant de commencer à tourner finissent par être écartées avant d’être exécutées. D’autres, quant à eux, sont filmés mais ne sont pas au montage final en raison de la longueur des films. Dans le cadre de l’arrivée de Doctor Strange dans le multivers de la folie un Disney+, Sam Raimi et Michael Waldron (scénariste du film) a révélé un détail curieux.

Il semble que l’idée originale de ce film du MCU qui était Sorcière écarlate assassiné deux personnages qui se sont retrouvés vivants à la fin de l’histoire. Oui, peu importe à quel point on a pu le croire Doctor Strange dans le multivers de la folieavec cette séquence inoubliable dans laquelle Wanda s’en prendre Les Illuminatiil y avait deux personnages qui ont été sauvés de justesse de subir le même sort que M. Fanstastic, Capitaine Carter, Charles Xavier, Black Bolt et une version alternative de Capitaine Marvel.

Dans les commentaires du film, Raimi et Waldron a révélé que Wanda Maximoff (entièrement converti en Sorcière écarlate) allait aussi assassiner Mordo ya Guêpe. Alors que Mordo il apparaît dans le film et est joué à nouveau par Chiwetel Ejioforle personnage à qui Évangéline Lily incarne dans le MCU Cela ne faisait pas partie du film. De plus, ils ont expliqué comment ces deux personnages allaient mourir.

+Comment Mordo et Wasp mourraient

À côté de Mordol’idée était que le personnage est mort au début du film qui est venu à Disney+après avoir appris le pouvoir qu’il avait Wanda et vouloir y faire face. Elle allait non seulement le tuer, mais aussi lui couper la tête et la montrer à Stephen Étrange plus tard dans le film. « C’était très bien écrit, mais ça a trop ralenti le début et on a dû le perdre »expliqué Raïmi. Puis il a souligné que Guêpe il allait mourir au combat Les Illuminati. Comment? La scène devait inclure un peu d’humour noir : Guêpe rétrécirait et Wanda il frappait simplement dans ses mains, comme s’il s’agissait d’un moustique gênant.

