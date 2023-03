Grant Gustin raccroche la combinaison flash pour la toute dernière fois

Nous savons tous que Le flash se termine, mais c’est vraiment commencer à s’enfoncer en voyant Grant Gustin littéralement raccrocher les collants. Récemment, le tournage de la neuvième et dernière saison de Le flash, le dernier des spectacles d’Arrowverse qui a été créé pour la première fois en 2014. Gustin a publié une nouvelle vidéo sur Instagram révélant qu’il raccrochait son costume Flash pour la dernière fois sans aucune raison apparente de se remettre en costume. Cela semble être un peu émouvant pour Gustin, comme ce le sera pour de nombreux fans de longue date en regardant la vidéo.





« Je n’accroche généralement pas ça », dit Gustin dans la vidéo. « Il va généralement à la lessive. N’a pas besoin d’être lavé maintenant. »

Tapotant le costume plusieurs fois pour dire au revoir, l’acteur ajoute : « Merci mon pote. »

De nombreux fans ont offert des réponses émotionnelles sur le post. Brandon Routh, qui a joué The Atom dans l’Arrowverse et l’invité vedette de Le flash. Routh est également connu pour jouer Superman dans Le retour de Supermanun rôle qu’il a également repris pour l’événement crossover Arrowverse Crise sur des terres infinies.

« Je te sens ami », dit Routh à Gustin. « Vous lui avez donné votre cœur et votre âme. Et nous l’avons reçu. Félicitations pour tout ce que vous avez accompli. Et les innombrables vagues d’énergie positive que vous avez envoyées dans l’univers, en donnant vie à ce personnage. »





Grant Gustin peut enfin arrêter de courir

C’est peut-être la fin d’une époque, mais c’est aussi le bon moment pour dire au revoir à Gustin. Il a récemment expliqué à quel point il se sentait « prêt » à raccrocher le costume, aussi émotif que cela puisse être. L’acteur compare Le flash finissant d’obtenir son diplôme d’études secondaires, après avoir passé tant d’années avec son Éclair famille alors qu’ils se préparent maintenant à passer aux prochains chapitres de leur vie.

« Je suis prêt à ce que ça se termine », a déclaré Gustin, par E! Nouvelles. « Et ce n’est pas pour une raison négative. C’est comme quand tu t’apprêtes à terminer le lycée et – bien que je ne sache pas dans quelle université je vais après ça, je n’irai peut-être pas à l’université – mais tu es ravi de conclure et de passer à la prochaine phase de votre vie. Je suis prêt émotionnellement et ma famille est prête à passer ensemble au prochain chapitre. «

Mais dire au revoir à l’émission de télévision ne signifie pas nécessairement que Gustin n’est plus The Flash. Pour autant qu’il le voit, il sera pour toujours The Flash, qu’il porte ou non le costume rouge.

« Je serai The Flash pour toujours même quand cela se terminera », a-t-il déclaré. « Nous n’aurions pas pu faire cela aussi longtemps si nous n’avions pas eu autant de soutien qu’au fil des ans, et cela a vraiment façonné qui je suis. »

Vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de Le flash Les mercredis sur The CW.