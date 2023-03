De quoi parle « School Spirits », comment regarder et combien de chapitres la série Paramount+ contient

Réalisé par Oran Zegman et Max Winkler, « School Spirits » est un Série Paramount Plus qui est basé sur le roman graphique de Maria Nguyen, Megan Trinrud et Nate Trinrud qui sera publié à la mi-2023 par Clarion Books/HarperAlley.

Produit par Oliver Goldstick et réalisé par Max Winkler, le drame fantastique suit une adolescente piégée dans l’au-delà qui décide d’enquêter sur sa mystérieuse disparition.

Peyton List et Milo Manheim, anciennes stars de Disney, sont les protagonistes de «Esprits d’école», tandis que Kristian Flores, Spencer MacPherson, Kiara Pichardo, Sarah Yarkin, Nick Pugliese et Rainbow Wedell complètent le casting.

Comment Maddie Nears est-elle morte dans la série « School Spirits » ? (Photo : Paramount Plus)

QU’EST-CE QUE « LES ESPRITS D’ÉCOLE » ?

Selon la description de Paramount Plus, «Esprits d’école» raconte l’histoire de Maddie Nears, une adolescente piégée dans l’au-delà qui enquête sur sa mystérieuse disparition aux côtés d’un groupe d’élèves qui, comme elle, sont dans les limbes de leur lycée.

« Il traite de beaucoup de sujets qui étaient plus lourds que ce sur quoi j’ai l’habitude de travailler, mais j’ai vraiment apprécié.», a déclaré Peyton List à PopSugar. « J’ai trouvé thérapeutique de pouvoir pleurer fort”.

COMMENT VOIR LES « ESPRITS D’ÉCOLE » ?

« School Spirits » sera présenté en première sur Paramount Plus le jeudi 9 mars 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plateforme de streaming.

COMBIEN DE CHAPITRES COMPORTE-T-IL « ESPRITS D’ÉCOLE » ?

« Esprits d’école», qui a Lijah Barasz et Thomas Higgins comme scénaristes, a huit épisodes.

BANDE-ANNONCE « ESPRITS D’ÉCOLE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DES « ESPRITS D’ÉCOLE »

Peyton List en tant que Maddie Nears

Kristian Flores comme Simon Elroy

Spencer MacPherson comme Xavier Baxter

Kiara Pichardo dans le rôle de Nicole Herrera

Sarah Yarkin comme Rhonda

Nick Pugliese comme Charley

Rainbow Wedell dans le rôle de Claire Zolinski

Milo Manheim dans le rôle de Wally Clark

Josh Zuckerman comme M. Martin

Maria Dizzia dans le rôle de Sandra Nears