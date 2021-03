Qui est Aimee Osbourne? 11 détails sur la fille «  cachée  » d’Ozzy et Sharon

Vous connaissez peut-être Ozzy Osbourne, le chanteur de rock anglais, sa femme Sharon Osbourne, la personnalité de la télévision anglo-américaine, et leur célèbre fille Kelly Osbourne, mais combien d’enfants Ozzy et Sharon Osbourne ont-ils?

La réponse est étonnamment trois: Jack, Kelly et sa fille aînée Aimee.

Qui est Aimee Osbourne?

Elle est la fille aînée d’Ozzy et de Sharon Osbourne, et la sœur de Jack et Kelly, dont vous vous souvenez probablement d’une petite émission de téléréalité de MTV intitulée The Osbournes.

Cependant, vous ne la reconnaîtrez pas dans la série, car elle a décidé de ne pas en faire partie et a en fait quitté la maison de sa famille à 16 ans pour l’éviter.

Aimee est la fille aînée des Osbournes. Selon Sharon dans son émission-débat matinale sur CBS, Le discours, Aimee n’était pas d’accord pour faire partie de l’émission de téléréalité, qui a été diffusée pour la première fois en 2002 et a duré quatre saisons.

Cependant, il n’y a pas de mauvais sang entre Aimee et sa famille, et elle a fini par être sous les projecteurs de toute façon – elle a depuis entamé une carrière d’actrice et de chanteuse.

La jeune femme de 37 ans est une chanteuse / compositrice en plein essor et ne regrette pas sa décision de ne pas le faire Les Osbournes.

Aimee, qui porte également le nom d’interprète ARO, a récemment sorti un nouveau single – son premier en quatre ans. La nouvelle chanson s’intitule « Shared Something With the Night ».

Les gens grouillent de questions sur la fille du prince des ténèbres, alors voici quelques choses que vous devriez savoir sur Aimee Osbourne.

1. Aimée Osbourne a quitté la maison à 16 ans.

Ainee ne voulait pas grandir devant la caméra car l’idée de tout cela la consternait. Dans The Talk, sa mère a expliqué pourquoi.

«Je sais que ma fille aînée, Aimee, a quitté la maison à 16 ans et qu’elle ne pouvait pas vivre dans notre maison parce que nous filmions et cela la rendait folle. Elle sentait aussi qu’elle ne voulait pas grandir devant la caméra. Elle détestait l’idée, c’était épouvantable pour elle. Et donc elle est partie à 16 ans et je regrette chaque jour de l’avoir fait », a déclaré Sharon Osbourne.

2. Aimee Osbourne est musicienne.

La chanteuse semble suivre les traces musicales de son père car elle est elle-même musicienne.

Même si elle n’était autrefois pas amie des médias sociaux, elle a lancé un clip vidéo sous le nom ARO pour sa chanson « Raining Gold » en 2015, qui a depuis recueilli 2,5 millions de vues sur YouTube.

Dans une interview en 2015, Osbourne a décrit sa musique en disant: « Le reste de l’album est toujours très cinématographique, envoûtant et atmosphérique. Certaines des chansons sont un peu plus lourdes; certaines des chansons sont un peu plus douces, mais toujours un peu effrayant d’une certaine manière. «

Elle a déclaré dans une interview en janvier 2021 qu’elle avait toujours aimé écrire des chansons.

«J’ai commencé à écrire, secrètement, à l’adolescence. J’écrivais aussi beaucoup de poésie – j’étais toujours créatif de cette façon, moins enclin à l’école. Mes parents m’ont surpris en quelque sorte en train de chanter dans ma chambre. C’était un ami de mes parents qui a dit: « Oh, vous devriez venir et rester avec moi et travailler avec certains producteurs et voir ce qui se passe. »

« J’étais excité mais complètement terrifié. Je ne l’avais jamais fait devant qui que ce soit. Je ne savais pas si j’ouvrirais la bouche et un bruit de grenouille en sortirait !. Mais ça s’est vraiment très bien passé. »

3. Aimee Osbourne a sorti une nouvelle musique en 2020.

Après presque cinq ans, Osbourne a sorti une nouvelle musique avec un single à succès, «Shared Something With the Night», sorti en juillet 2020, et l’album complet, Vacare Adamaré, sorti en octobre 2020 sous le nom de scène ARO.

À propos de sa nouvelle chanson, Osbourne a révélé: «La chanson est comme une berceuse My Bloody Valentine pour les romantiques tourmentés qui ont du mal à dormir la nuit. Je l’ai écrit quand je vivais à New York et que je me sentais assez seul et perdu. Je n’avais pas encore pleinement connecté avec qui j’étais vraiment et ce que cela signifiait. Accroché au résultat de l’approbation de quelqu’un d’autre à mon égard pour déterminer ma propre valeur. Cette petite chanson étrange était un exutoire pour beaucoup d’inconfort à l’époque.

Elle a également révélé qu’écrire de la musique était une «expérience cathartique et amusante» pour elle, affirmant qu’elle prévoyait éventuellement d’interpréter sa nouvelle musique:

«Je veux que le spectacle en direct donne l’impression que vous êtes sur le manoir hanté de Disneyland, avec un petit Studio 54, une touche de vaudeville et beaucoup de Blade Runner. Ce sera fantomatique et poétique avec des néons et des lumières laser hypnotiques pour captiver tous les sens.

«Au fur et à mesure que je grandis en tant que personne, la musique que j’écris évolue également. J’ai été dans un endroit vraiment génial sur le plan créatif et personnel, ce qui m’aide. Je suis toujours intéressée et attirée par l’insolite et j’aime combiner les genres », a-t-elle ajouté.

« Je me suis vraiment surpris avec certains de ces nouveaux morceaux. C’était assez excitant de pouvoir explorer des parties de moi-même de manière créative dont je ne savais pas qu’elles étaient là. Littéralement, tout ce que je veux faire est d’écrire et d’expérimenter, donc je le suis vraiment. J’ai hâte de continuer à faire cela avec des personnes incroyables.

4. Les Osbournes soutiennent sa carrière musicale.

Osbourne a la chance d’avoir des parents très favorables car elle a mentionné qu’ils aiment s’impliquer dans sa carrière musicale et offrir leurs conseils.

«Ma mère est définitivement un peu plus, ‘Eh bien, pourquoi ne fais-tu pas ça?’ ou «’Vous devriez appeler cette personne?’ Mon père est plus, « Es-tu heureux? Est-ce que ça sonne bien? Génial! » «

5. Aimee Osbourne et sa sœur cadette, Kelly, étaient autrefois voisines.

Osbourne et sa jeune soeur Kelly étaient autrefois voisines en 2014 après que Kelly ait acheté la maison à côté d’Aimee pour 2 millions de dollars. Mais seulement un an plus tard, les deux sœurs ont mis en vente leurs maisons voisines de West Hollywood.

Sharon, quant à elle, vit avec Ozzy dans un manoir colonial espagnol de 12 millions de dollars et 9000 pieds carrés à Hancock Park, à Los Angeles, qui abrite leurs neuf chiens.

6. Elle détestait l’émission MTV de ses parents.

Aimee n’était pas fan de l’émission MTV de ses parents. Dans une interview, Osbourne a expliqué: « Je pense, vous savez, quand les gens disent: » Pourquoi ce choix? » il ne me semblait même pas: « Dois-je ou ne devrais-je pas? » Ce n’était tout simplement pas mon aspiration. «

Elle a poursuivi en expliquant pourquoi elle ne voulait pas grandir devant les caméras: «Partout où vous alliez, les gens voulaient tout savoir, et cela peut être intimidant en grandissant. laisser tout sortir là-bas à ce moment-là, à environ quinze ans … Personne à quinze ans ne veut que quiconque voie à quel point leurs parents sont loufoques. «

7. Elle a un passé d’acteur.

En 2003, Osbourne est apparu comme Raquelle dans une production MTV de Wuthering Heights, basé sur le roman classique d’Emily Bronte. Elle a joué aux côtés de quelques visages célèbres, dont Katherine Heigl (Grey’s Anatomy), Erika Christensen (Parenthood) et Mike Vogel (Bates Motel).

8. Aimee Osbourne n’est pas proche de ses frères et sœurs, Kelly et Jack.

En 2015, elle a admis que même si elle était devenue très proche de ses parents à l’âge adulte, elle avait une relation «rocheuse» avec ses frères et sœurs, Jack et Kelly. Interrogée sur ses frères et sœurs, elle a déclaré: «Je ne dirais pas qu’il y a une facilité entre nous, mais il y a une acceptation. Est-ce que nous socialisons? Non.

L’article continue ci-dessous

Avant sa carrière d’actrice et de chanteuse, Osbourne a réussi à rester à l’écart des projecteurs, mais Jack et Kelly étaient difficiles à manquer, grâce à l’émission de téléréalité et à leur ouverture à discuter de leurs diverses toxicomanies passées.

9. Aimee Osbourne a publié un message cryptique sur Instagram après la séparation de ses parents.

Après la séparation désagréable (et temporaire) d’Ozzy et Sharon en 2016 à la suite de rumeurs d’infidélité, Aimee, normalement calme, a partagé ses sentiments sur la scission en partageant un passage du livre, The Beautiful Disruption. de GG Renee Hill, sur son compte Instagram.

Le passage décrit une femme qui aimait un homme qui ne pourrait jamais tout à fait l’aimer de la même manière. Ses défauts incluaient la manipulation, tester les limites et ne pas avoir la capacité de donner de l’amour.

L’automne dernier, elle a été aperçue avec sa mère Sharon faisant du shopping chez Barney’s New York. C’était la photo la plus récente que nous ayons vue d’Aimee depuis un certain temps, car son compte Instagram ne contient presque aucune photo d’elle-même.

10. Aimee Osbourne a récemment subi une intervention chirurgicale d’urgence.

En mars 2020, Osbourne a été transportée d’urgence à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale d’urgence sur son appendice.

Dans The Talk, Sharon Osbourne a déclaré: «Nous avons été bien. Je veux dire, vous savez, comparé à beaucoup de gens, nous nous débrouillons très bien. Mais hier, Aimee a été transportée à l’hôpital. Elle a subi une opération d’urgence pour retirer son appendice. Je veux dire juste le pire moment pour être à l’hôpital. Nous avons eu ça, elle va bien maintenant, grâce à Dieu. Elle n’a plus de douleur et elle récupère.

Son père a également souffert de problèmes de santé. Quelle est l’état de santé d’Ozzy Osbourne? Le père d’Aimee a annoncé en janvier 2020 qu’il avait un type de Parkinson appelé Parkin. Son fils Jack a également reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2012, la même maladie pour laquelle son père avait été diagnostiqué à tort dans les années 90.

11. Aimee Osbourne ne veut pas recommencer à jouer de sitôt.

Aimee a mentionné dans une interview lorsqu’elle a été interrogée sur d’autres ambitions que le théâtre ou le chant, qu’elle voulait se concentrer sur sa carrière musicale comme tout le monde du théâtre et Hollywood n’est pas sa tasse de thé.

«Je me suis en quelque sorte aventuré dans ce monde très jeune et je me suis très vite aventuré. Tout le mouvement #metoo qui est venu plus tard, j’ai personnellement été témoin de beaucoup de choses avec lesquelles je n’étais pas à l’aise, le droit général et la méchanceté. J’étais juste comme, ‘ C’est trop foutu pour moi. Je suis bien trop sensible pour ça. Je ne suis tout simplement pas le genre de personne qui peut vivre avec cette période d’environnement, alors je suis sorti tout de suite. Mais cela ne veut pas dire que si le bon projet arrivait, je ne serais pas ravi d’y revenir. «

Brittany White est un écrivain et un collectionneur de cristaux, de bibelots de lune, et des livres de mystères. Quand elle n’écrit pas pour YourTango, vous pouvez la trouver obsédée par les films d’horreur (à l’exception de Freddy Krueger, bien sûr).