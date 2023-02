Grant Gustin est prêt pour un Glee Revival

Grant Gustin en a peut-être fini avec The Flash, mais il n’est pas contre un renouveau de Glee maintenant que l’émission de The CW se termine.

Grant Gustin est prêt à remettre les bottes et à laisser Barry Allen derrière maintenant que Le flash touche à sa fin sur The CW. Après presque 10 ans à jouer la version Arrowverse de The Scarlet Speedster, l’acteur est prêt à passer à autre chose et à relever de nouveaux défis dans sa carrière. Bien qu’il soit peut-être prêt à reprendre un autre rôle qu’il a joué dans le passé.





Dans une récente conversation avec E! News tout en faisant la promotion de la neuvième saison de l’émission DC Comics, Grant a évoqué la possibilité de faire partie d’un Joie la relance:

« C’était l’un des moments les plus amusants que j’aie jamais eus. Alors, évidemment, j’adorerais… ça. »

Même lorsque Gustin n’était pas un acteur pertinent dans la production de Ryan Murphy, sa capacité à le faire semble être une bonne nouvelle après que de nombreux autres acteurs et actrices de la série n’aient manifesté aucun intérêt à le faire.

Dans Glee, l’acteur a joué Sebastian Smythe, un étudiant gay à la Dalton Academy et faisant partie des Warblers, qui est apparu pour la première fois dans la troisième saison comme une sorte de méchant qui montre un intérêt amoureux envers Blaine Anderson (Darren Criss), interférant plusieurs fois dans son relation avec Kurt (Chris Colfer).

Il a même eu la chance de retrouver certains de ses anciens compagnons de casting de Glee dans Le flash pour un épisode spécial où Criss a joué le méchant principal, Music Meister. Ils ont été rejoints par Mellisa Benois, qui a joué Supergirl dans Arrowverse et Marley dans Glee.





Glee aura-t-il jamais un redémarrage ou un renouveau ?

20ème Télévision

Il y a quelques mois, JoieLe créateur de Ryan Murphy a exprimé son désir de faire revivre la franchise. Même s’il ne semblait pas sûr de la manière dont cela serait possible, il a mentionné la possibilité de faire un spectacle à Broadway basé sur la série.

Pendant ce temps, un documentaire qui suit les scandales et les conflits derrière la production et les nombreuses tragédies après la fin de l’émission est sorti sur Discovery + en janvier dernier. Les docuseries en trois parties ont exploré la mort de trois des principaux protagonistes, Cory Monteith, Mark Salling et Naya Rivera, et les nombreuses relations problématiques entre les acteurs.

Que ce soit ou non un redémarrage, Joie a été un énorme succès qui a propulsé la carrière de plusieurs de ses acteurs tout en créant un concept inédit de télévision d’inspiration musicale. Ainsi, on s’en souviendra toujours.