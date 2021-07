Jason Statham et Guy Ritchie’s Five Eyes fixe la date de sortie en 2022

La prochaine collaboration de Guy Ritchie et de la superstar d’action Jason Statham, le film anciennement connu sous le nom Cinq yeux, a maintenant fixé une date de sortie et sortira sur les écrans le 21 janvier 2022. Le tournage du film a commencé en janvier 2021 et retrouvera sans aucun doute The Stath en train de frapper, de donner des coups de pied et de tirer pour sortir du pétrin pour notre plaisir cinématographique. .

Le projet actuellement sans titre trouve Jason Statham battant à nouveau le drapeau du cinéma d’action sans fioritures avec le merveilleusement nommé Orson Fortune, un agent des armes à feu et de l’acier du MI6 qui est « recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Associé à contrecœur à un expert en haute technologie de la CIA, Fortune se lance dans une mission à travers le monde où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire. »

Comédien décalé et Parcs et loisirs La star Aubrey Plaza prend la tête aux côtés de Jason Statham, l’actrice révélant récemment son intention de « détruire » le héros d’action grisonnant lorsqu’ils se rencontreront finalement à l’écran. « J’ai hâte de tourner ce film », a déclaré Plaza. « J’espère que cela me permettra d’être un bada ** agent de la CIA avec le bada ultime **. Il n’y a personne de plus bada ** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer ça. » Alors que les détails sur le rôle d’Aubrey Plaza sont en grande partie inconnus à l’heure actuelle, l’actrice espère que le film lui permettra de devenir le « bada** agent de la CIA » dont elle a toujours rêvé fortement suggère qu’elle jouera le « haut de la CIA- expert en technologie », qui s’appelait auparavant Sarah Fidel à l’époque où le projet s’intitulait Cinq yeux.

Le projet a lentement mis en place son casting de soutien, ajoutant récemment des personnalités comme Vu et La princesse à marier star Cary Elwes, rappeur et Colère de l’homme étoiles Bugzy Malone et John Hartnett, et Les messieurs Hugh Grant à la liste. Guy Ritchie réalisera et produira le film à partir d’un scénario écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies, qui ont tous deux travaillé avec le Arracher directeur à plusieurs reprises.

The Stath et Guy Ritchie se sont associés à plusieurs reprises au fil des ans, leur dernier effort ayant abouti au thriller de casse Wrath of Man. Dirigé par Statham en tant que H, un nouveau chauffeur de camion de trésorerie à Los Angeles qui déjoue un vol, mais son passé mystérieux commence à être remis en question. Libérant des compétences de précision lors d’un braquage, l’équipage se demande qui il est et d’où il vient. Bientôt, le motif ultime du tireur d’élite devient clair alors qu’il prend des mesures dramatiques et irrévocables pour régler un compte. Colère de l’homme a démontré une fois de plus pourquoi l’acteur est célébré comme l’une des plus grandes stars d’action du cinéma moderne. Alors que le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, il est rapidement devenu très populaire en VOD et a accumulé 97,8 millions de dollars dans le monde dans des circonstances très difficiles.

Alors, encore une fois pour ceux qui sont à l’arrière, la sortie d’action anciennement connue sous le nom de Cinq yeux est maintenant prévu pour le 21 janvier 2022 par STXfilms. Cela nous vient de Deadline.