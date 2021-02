Voici comment protéger vos installations contre les surtensions

Les surtensions sont une autres des inquiétudes des propriétaires. Un propriétaire devrait connaître les principes de base des surtensions afin de savoir comment les éviter. Voici ce que vous devez savoir sur les surtensions et ce que vous pouvez faire pour les éviter.

Qu’est-ce qu’une surtension ?

On parle de surtensions électriques lorsqu’un pic de courant électrique, très bref, mais très puissant se produit au sein du courant électrique qui dessert votre maison. Lorsqu’une surtension affecte le courant électrique de votre logement, le voltage de la tension fournie dépasse largement la limite de sécurité. Les appareils électroménagers, y compris la climatisation et le chauffage, et les appareils électroniques ne sont pas équipés pour tolérer une telle charge d’électricité, c’est pourquoi les surtensions peuvent perturber voire mettre en danger vos installations.

D’où viennent les surtensions ?

La plupart des gens pensent à la foudre quand on évoque les surtensions, et c’est exact. Lorsque la foudre frappe près d’une ligne électrique, sa décharge d’énergie augmente la pression électrique sur la ligne de plusieurs millions de volts. Cette surcharge d’électricité circule dans la ligne électrique qui alimente votre maison, et BOOM !

Heureusement, les surtensions dues à la foudre sont les causes les plus rares de surtensions. Les appareils électroménagers énergivores tels que les climatiseurs et les réfrigérateurs requièrent une grande puissance à l’allumage. Il peut donc arriver qu’ils génèrent par inadvertance un pic de tension. Ces « surtensions de commutation » peuvent causer beaucoup de dommages.

En quoi les surtensions sont-elles problématiques ?

Pour faire simple, les surtensions nous inquiètent car elles peuvent être dangereuses ou encore endommager les appareils électriques branchés sur secteur. Quand une trop grande quantité d’électricité traverse l’appareil en une seule fois, l’appareil peut surchauffer, se désintégrer ou même brûler.

Il se pourrait même que le courant passe en créant un arc électrique avec le système électrique central. Cet arc non confiné produirait de la chaleur et ferait fondre ou désintégrerait les composants de l’appareil. Ainsi, une surtension assez importante pourrait même déclencher un incendie !

Comment protéger sa maison contre les surtensions ?

Avec l’ajout de plusieurs niveaux de protection de qualité contre les surtensions, que devez-vous faire ?

Niveau 1 : La sécurité de toute l’installation électrique de la maison est installée entre les lignes électriques de la rue et le compteur électrique de votre maison.

Niveau 2 : La sécurité de toute la maison est montée entre le compteur et le disjoncteur dans votre maison.

Niveau 3 : La sécurité aux points d’utilisation : prises murales de votre maison. Meilleur point d’utilisation des dispositifs de protection contre les surtensions :

Conforme à la norme UL 1449.

Doit posséder un témoin lumineux / une alarme indiquant qu’il est temps de le remplacer.

Doit être garanti par le fabricant, garantie qui couvre l’équipement endommagé connecté à l’unité.

Pourquoi ces trois niveaux sont-ils requis ?

L’ensemble du parasurtenseur de la maison ne peut pas résister à 100% des surtensions. Il est possible qu’une petite quantité fuit, jusqu’à 15% de la tension en excès. De plus, une sécurité concernant l’ensemble de la maison supprime uniquement les surtensions issues des lignes extérieures, et non la multitude de surtensions qui résultent du fonctionnement des appareils qui sont à l’intérieur de votre maison.

Comment les surtensions électriques causent-elles de graves problèmes ?

La maison classique subit en moyenne 20 surtensions chaque jour.

Plus de la moitié des pics de tension sont internes, provenant de l’allumage et de l’extinction d’appareils qui modifient le flux constant de l’électricité. Ces pics de tension peuvent aller d’une poignée de volts, quand il s’agit de votre sèche-cheveux, à des centaines de volts de votre quand il s’agit de votre système de chauffage, de ventilation ou de climatisation ou encore de votre réfrigérateur.

Avec plus de 20 millions d’éclairs frappant le sol chaque année sur le continent américain, la foudre est une cause naturelle de surtensions. Malheureusement, la plupart des assurances habitation ne compensent pas les dommages causés par la foudre.

La plupart des surtensions ne transforment pas vos appareils électroniques en fumée en un clin d’œil, en revanche, ce sont plutôt les surtensions de plus faible intensité mais répétées qui finissent par entraîner la mort prématurée de votre électroménager et de vos appareils électroniques.

Les produits contenant des microprocesseurs sont particulièrement vulnérables. Même une fluctuation de 10 volts interrompra le fonctionnement de ces minuscules composants numériques. Et ils se cachent dans des dizaines d’objets du quotidien, les téléviseurs, les téléphones et les ordinateurs, sans oublier les appareils électroménagers comme les micro-ondes, les machines à laver, les lave-vaisselles, etc.

Comment les surintensités peuvent-elle être évitées ?

Le moyen le plus simple et le plus sûr pour qu’un propriétaire protège sa maison contre les surtensions consiste à utiliser un parasurtenseur. Ils sont capables d’absorber tout l’excès d’énergie qui les traverse. Une protection de toute votre maison avec des parasurtenseurs garantit de préserver vos appareils électroniques et électroménagers. De plus, ils s’intègrent directement dans votre disjoncteur. Pendant que vous y êtes, rapprochez-vous d’un fournisseur reconnu ou d’un consultant qualifié pour trouver les solutions qui vous seront appropriées !