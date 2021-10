Déclaration de All Time Low niant les allégations d’agression sexuelle

« Les allégations portées contre nous sont absolument et sans équivoque fausses. »

AVERTISSEMENT DE DÉCLENCHEMENT : cet article contient des détails sur des allégations d’inconduite sexuelle et d’abus sexuels présumés sur des mineurs.

All Time Low a nié les allégations d’inconduite sexuelle contre le groupe et son guitariste Jack Barakat en particulier, qui a été accusé d’avoir abusé sexuellement d’un mineur.

Plus tôt ce mois-ci, une femme a affirmé avoir été invitée dans un bus de tournée par un « célèbre groupe pop-punk » alors qu’elle avait 13 ans dans un TikTok viral vidéo. Dans la section des commentaires, la femme a poursuivi en alléguant que des membres du groupe anonyme avaient « essayé de prendre mon soutien-gorge pour leur collection désagréable [and] m’a offert des bières ».

Bien qu’elle n’ait pas nommé le groupe directement, beaucoup pensaient qu’elle parlait d’All Time Low parce qu’elle disait que le groupe écrivait des chansons sur « le champagne et les enfants ». On pense que c’est une référence à leur chanson ‘Poppin’ Champagne’.

À la suite de la vidéo TikTok, une autre femme s’est manifestée le 25 octobre sous le nom d’utilisateur Twitter @ATLstatement et a accusé Jack Barakat d’agression sexuelle. Le compte Twitter est désormais suspendu.

L’abus aurait commencé en 2011 lorsque la femme anonyme n’avait que 15 ans et s’est poursuivi jusqu’à l’âge de 21 ans. Elle a écrit: « Je me rends compte maintenant que j’étais manipulé par un homme qui m’a soigné à une époque où j’étais un enfant émotionnellement vulnérable. » La femme a également allégué qu’un autre membre d’All Time Low l’avait vue agressée sexuellement par Barakat en 2016.

All Time Low a maintenant répondu aux allégations dans une déclaration sur Twitter, qui disait: « Les allégations portées contre nous sont absolument et sans équivoque fausses. Lorsqu’une vidéo TikTok a gagné du terrain il y a quelques semaines faisant allusion à un comportement inapproprié au sein de notre camp, nous avons choisi de ne pas répondre à cause des incohérences flagrantes de l’histoire et de la réticence apparente à nous citer par notre nom.

« Nous avons estimé qu’une réponse aurait élevé et intensifié un mensonge pur et simple et, ce faisant, privé les victimes réelles d’abus de leur voix collective très réelle et très importante. Nous croyons les victimes. Nous sommes aux côtés des victimes. Nous avons toujours voulu cultiver et nourrir une culture autour de notre spectacle et de notre groupe qui est accueillante, saine et sûre. »

Le groupe a également déclaré qu’il enquêterait sur la source des « fausses » allégations et « chercherait un recours juridique ». La déclaration a poursuivi: « C’est dans cet esprit que nous devons affirmer avec une certitude absolue que ce qui est dit à notre sujet est complètement et totalement faux, mais à ce stade, il est de la plus haute importance pour nous que vous sachiez que nous vous entendons. , nous sommes solidaires des victimes et nous défendons collectivement la vérité. »

Alors que nous quatre avons écrit cette déclaration ensemble, je ressens le besoin de réfuter personnellement les allégations faites contre moi et nous, car elles sont 100% fausses. https://t.co/wa0jwA5TDt – Jack de MySpace (@JackBarakat) 25 octobre 2021

Barakat a ensuite retweeté la déclaration du groupe sur son propre compte Twitter, et a ajouté : « Alors que nous avons écrit cette déclaration ensemble, je ressens le besoin de réfuter personnellement les allégations faites contre moi et nous, car elles sont 100 % fausses. »

