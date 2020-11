Quand Gossip Girl quitte-t-il Netflix? La série sera supprimée de Netflix US en décembre – avec The Office.

Comme l’a dit Nelly Furtado, “Pourquoi toutes les bonnes choses ont-elles une fin?” Et par «bonnes choses», je fais bien sûr référence à Une fille bavarde étant facilement disponible pour diffuser sur Netflix.

Le streamer vient de supprimer sa liste de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films pour décembre. Des émissions comme celle de Shonda Rhimes Bridgerton et la nouvelle série Selena Quintanilla sont sur le point de sortir, mais ce que le streamer donne, il le retire également.

Une fille bavarde et Le bureau quittera Netflix US à la fin du mois de décembre.

Gossip Girl quitte Netflix en décembre. Image: La CW via Netflix

Quand Gossip Girl quitte-t-il Netflix?

Les six saisons de Une fille bavarde, et les neuf saisons de The Office seront supprimées de Netflix le 31 décembre.

Pourquoi Une fille bavarde et Le bureau quitter Netflix?

La raison pour laquelle ils partent est due au fait que Warner Bros. (qui détient les droits de Une fille bavarde) et NBC (qui détient les droits de Le bureau) ont maintenant leur propre service de streaming, et la licence de Netflix pour les diffuser a pris fin. (Netflix a également annoncé précédemment que Le bureau partirait d’ici 2021.)

Une fille bavarde va probablement finir sur le service de streaming de Warner Media HBO Max. Le nouveau Une fille bavarde série, mettant en vedette Thomas Doherty, Evan Mock et Zión Moreno, sera également diffusée sur la plateforme.

Le bureau sera maintenant probablement disponible pour diffuser sur le service Peacock de NBC.

Il n’y a aucune confirmation quant à savoir si Une fille bavarde quittera tout autre pays, y compris Netflix Royaume-Uni et l’Irlande pour le moment.

Alors voilà, Upper East Siders. Votre dernière chance d’avoir un aperçu de S et B sur Netflix avant qu’ils ne soient emmenés dans leur nouvelle maison. Binge-watch 6 saisons en un mois? Défi accepté. Bisous bisous.

