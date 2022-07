Si vous avez aimé Persuasion, ces 4 films d’époque sont faits pour vous

NETFLIX

Avez-vous vu le film basé sur le roman de Jane Austen avec Dakota Johnson ? Alors passez en revue cette liste qui va bien au-delà d’Orgueil et Préjugés ou d’Emma.

©IMDBDakota Johnson joue dans Persuasion sur Netflix.

Si vous aimez les films d’amour d’époque, vous êtes au bon endroit. Ce vendredi, Netflix a créé une nouvelle adaptation de Persuasionle roman de Jane Austen maintenant en streaming avec dakota johnson diriger le casting. Mais si vous l’avez vu et que vous voulez en savoir plus, nous vous proposons de continuer avec d’autres films comme Orgueil et préjugés, Emma, ​​Amour et amitié Soit Sens et sensibilité. Si vous avez déjà examiné ces titres, nous détaillons ci-dessous d’autres bandes que vous devriez ajouter à votre liste.

+ 4 films d’époque à voir après Persuasion

4. Loin de la foule déchaînée

Loin de la foule déchainée Il est dirigé par Thomas Vinterberg et avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts et Michael Sheen. Bien qu’il ait été créé en 2015, se déroule dans l’Angleterre victorienne et suit une jeune femme célibataire et indépendante qui attire trois prétendants très différents. Alors que l’un est un célibataire mature, un autre travaille comme agriculteur et l’autre est agriculteur. En Amérique latine, on peut le déguster dans Étoile+alors qu’en Espagne c’est en Disney+.

3. Abbaye de Northanger

Carey Mulligan revient pour apparaître dans ce film mettant en vedette Felicity Jones, Geraldine James, Michael Judd et Julia Dearden. Il s’agit de Abbaye de Northangerle film d’époque sorti en 2007 sous la direction de jon jones. Bien qu’il n’ait pas obtenu la même reconnaissance que des romans comme Orgueil et préjugé Soit emmac’est aussi l’adaptation d’un livre de Jane Austen qui met en scène une jeune femme friande de romans gothiques à sensation.

2.Jane Eyre

Si vous avez apprécié Persuasion ou d’autres adaptations de Jane Austen, vous devriez également prêter attention aux films basés sur les livres du Sœurs Brontë. A cette occasion, nous vous proposons de voir Jane Eyrele film inspiré du roman de Charlotte Brontë qui a été créée en 2011 et cela suit une gouvernante qui parvient à adoucir le cœur de son patron, découvrant qu’il a un secret important. En Espagne, vous pouvez en profiter sur des plateformes comme Prime Video ou HBO Maxen Amérique Latine il fait partie du catalogue des StarzPlay.

1. Devenir Jeanne

Maintenant oui! Si vous vous sentez comme un expert des romans de Jane Austen et des femmes écrivains qu’elle a inspirées plus tard, nous vous recommandons devenir jane. C’est un portrait biographique qui représente l’auteur bien avant qu’elle ne soit célèbre, juste au moment où elle entame une liaison avec un Irlandais. créé en 2007 sous la direction de Julien Jarrold et avec des performances d’Anne Hathaway et James McAvoy. En streaming, il est disponible dans le catalogue de Première vidéo.

