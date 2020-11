La Commission européenne défend les hybrides. «Il n’y a pas assez d’énergie propre pour le 100% électrique»

L’Union européenne ne dispose pas d’assez d’énergie propre pour une transition directe vers des véhicules 100% électriques. C’est la position de la Commission européenne, selon les mots d’Adina-Ioana Vălean, commissaire européenne aux transports. Une position qui émerge la même semaine que le parlement portugais a approuvé une réduction des incitations pour ces voitures.

Lors d’un événement qui a eu lieu cette semaine, sur l’avenir de la mobilité, promu par le Financial Times, Adina Valean a défendu que les véhicules hybrides “sont une excellente solution pour le moment présent”. Nous n’avons pas suffisamment d’infrastructures ou d’électricité propre pour une transition directe vers des véhicules 100% électriques, et nous devons décarboner rapidement ».

Nous rappelons que les véhicules hybrides et hybrides rechargeables ont été l’un des principaux piliers de l’industrie automobile, dans la stratégie de transition énergétique et de réduction des émissions de CO2. Cette année seulement, plus de 500 000 véhicules hybrides rechargeables ont été vendus dans l’Union européenne.

Véhicules hybrides sous le feu

Si les véhicules hybrides (HEV) et les hybrides rechargeables (PHEV) annoncent moins d’émissions et de consommation que les véhicules équipés d’un seul moteur thermique, cette solution ne semble pas plaire à tous.

Les organisations non gouvernementales telles que la Fédération européenne des transports et de l’environnement, Greenpeace, ou au France, l’Association ZERO et le Parti PAN – Animal People and Nature, ont tendance à défendre la fin des incitations à ces technologies.

La Commission européenne, en revanche, a été plus prudente. Adina Valean a demandé, dans des déclarations au Financial Times, «la modération dans l’exclusion de cette solution», ajoutant que cette technologie est «très bienvenue» dans la lutte contre les émissions de CO2.

La source: Financial Times / ZERO