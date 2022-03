Gossip Girl : Leighton Meester pourrait revenir dans le rôle de Blair Waldorf sur HBO Max

hbo max

Leighton Meester a été catapultée à la renommée internationale grâce à son rôle de Blair Waldorf et, bien qu’elle l’ait laissé de côté il y a des années, elle manque aux fans. Joue-t-il à nouveau son personnage emblématique dans le redémarrage de HBO Max ? L’actrice répond !

© GettyLeighton Meester dans le rôle de Blair Waldorf

Ça ne fait aucun doute que une fille bavarde C’est l’une des séries les plus emblématiques diffusées entre 2007 et 2012. Mêlant amour, amitié, fêtes et problèmes d’adolescence, ce strip s’est toujours concentré sur les problèmes des héritiers de l’élite de Manhattan. Protagonisée par Leighton MeesterBlake Lively, Ed Westwick, Chace Crawford et Penn Badgley, la bande est encore bien connue des générations qu’elle a marquées.

Mais de loin l’un des personnages les plus emblématiques de une fille bavarde c’est toujours lui qui jouait Leighton Meester. L’actrice a catapulté à la renommée internationale en jouant Blair Waldorf, mieux connue sous le nom de Queen B dans l’Upper East Side. Cependant, des années se sont écoulées depuis la fin de la dernière saison de cette bande, mais avec le redémarrage qui a été présenté en première l’année dernière sur HBO Max, le casting original est redevenu l’un des plus recherchés à Hollywood.

Eh bien, ceux qui étaient fans de la première version de une fille bavarde Ils s’intéressent depuis longtemps à savoir ce que pensent les vrais protagonistes de la fiction de la nouvelle version. Et le premier à parler fut précisément Leighton Meester qui a laissé tout le monde choqué en ouvrant les portes pour faire une apparition dans la fiction qui tourne la deuxième saison. « Je dirai que j’ai vu le nouveau, je pense qu’il est vraiment impressionnant», a-t-il commencé par expliquer dans une interview faisant la promotion de son récent projet sur Netflix, week-end en croatie.

Puis il a ajouté : « Je suis content pour eux, j’ai l’impression qu’ils font quelque chose de totalement nouveau, et je ne pense pas que nous ne nous adaptions pas, mais je ne peux parler que pour moi, je n’ai pas l’impression de ne pas être à ma place dans.”. Et, avec ces mots, Leighton a réussi à rendre tout le monde fou puisque non seulement elle est la première à prendre la parole, mais elle a redonné espoir aux adeptes de la première version. Bien entendu, l’actrice a précisé qu’elle applaudissait l’opportunité donnée à ces nouveaux acteurs de revivre une telle histoire.

« Je me sens très bien de m’asseoir et de laisser le soin aux garçons, à la nouvelle génération, qui s’en sort très bien. Donc c’est tout ce que je vais dire pour l’instant, tu sais… ne jamais dire jamais.« , étaient ses mots exacts. Je veux dire, est-ce que Blair Waldorf est de retour avec ses looks emblématiques et ses bandeaux parfaits ? On le sait encore, mais il faut rappeler que la deuxième saison du reboot est en tournage et que tout pourrait arriver.

