Apprenez à en tirer le meilleur parti

Je me suis assis dans la chaise de pass énergie (où les travailleurs du centre où je vais tous les mois) à moitié fou. J’explique: l’anxiété est une sorte de folie. Bien sûr, je ne parle pas d’un peu d’anxiété, car il y a quelque chose que vous allez faire et c’est bon ou mauvais. Tout le monde est un peu anxieux à propos d’un test ou d’un voyage, c’est normal. Mais avec beaucoup de projets qui me traversent la tête tout le temps, fou était un terme plus approprié.

L’entité a commencé la passe. J’ai senti que je n’avais rien de si mal, mais j’ai commencé à ressentir un chatouillement dans la tête (faute d’un meilleur terme). C’est comme si toutes mes pensées étaient supprimées, rangées et organisées en quelques secondes. J’ai pris une profonde inspiration, ressentant un profond soulagement de ne même pas savoir d’où cela venait. L’entité m’a alors appelé «Nous avons terminé» et «Laissez-moi vous dire quelque chose: ne désespérez pas. Il ne sert à rien de penser à mille choses à la fois ». J’acquiesçai, comprenant parfaitement de quoi il parlait. J’avais même quitté la maison.

Et en « quittant la maison » je comprends: je n’étais plus là. J’étais coincé dans l’autoroute de mes pensées. Une grande autoroute sans police. Ils se sont coupés, n’ont pas fini. Ils se sont croisés, bonnes pensées, fantasmes, voyages et catastrophes. J’éprouvais beaucoup de confusion, je n’arrivais pas à prendre des décisions simples comme choisir la saveur de la tarte au déjeuner. Je me sentais vraiment perdu et j’avais besoin de changer cela.

Ma façon de commencer à changer c’était la passe d’énergie (où le travailleur nettoie son énergie et son champ astral), mais cela aurait pu être d’une autre manière. Vous pouvez méditer, vous asseoir devant un beau jardin et essayer de réaliser la beauté qui y existe. Vous pouvez essayer de contrôler le flux en prenant une profonde inspiration chaque fois que vous sentez que vous marchez trop vite. Le Dr Augusto Cury appelle cela le «syndrome de la pensée accélérée» et je pense que 90% des gens le traversent, l’ont passé ou vont le traverser. C’est lorsque les pensées s’accélèrent tellement, tellement, qu’elles perdent leur sens. Il est difficile de prendre des décisions, la peur peut commencer à prendre le dessus sur tout ce que vous faites, vous allez dans le désespoir, comme l’entité l’a dit à mon sujet. Je propose de lire son livre «Anxiété: le mal du siècle» pour mieux comprendre ces phénomènes.

Maintenant, après la passe, et je me sens mieux, je respire. Je comprends que tout a son propre temps et que si on pense trop à l’avance, on rate le moment présent. Nous perdons de petites choses comme des sourires, des regards. Nous perdons vraiment la jouissance de notre vie, de notre corps et de notre bien-être. L’exercice physique, la marche sur terre (ou sur le sable), la méditation et surtout l’observation de ses pensées peuvent beaucoup aider. Je me sens à nouveau (je ne serais même pas capable d’écrire si ce n’était pas le cas). Revenez à vous-même, au moment présent et profitez de ce que vous avez aujourd’hui, dans le présent. Les enfants grandissent, l’été se termine, l’argent revient, mais le moment présent ne vient jamais.