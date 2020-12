Google Photos ajoute de nouvelles fonctions pour créer un effet 3D et de mouvement dans les images, en détectant la profondeur par AI

Deux fonctionnalités ont rendu Google Photos populaire en tant que service de stockage d’images dans le cloud. Le premier est son stockage illimité et avec déjà disparu, le second est la compréhension des images pour créer des éditions automatiques et des souvenirs personnalisés. Maintenant, Google ajoute de nouveaux effets pour convertir vos images en collages 3D ou plus personnalisés pour chaque utilisateur.





Comme la société l’a annoncé, la dernière mise à jour de Google Photos arrive nouvelles fonctionnalités axées sur la collecte et l’édition automatiques d’images. Autrement dit, dans le type de modifications que Google apporte automatiquement aux photos et suggère de les enregistrer en tant que nouvelle photo.

La nouvelle vient après Google a décidé de cesser d’offrir un stockage illimité dans Google Photos gratuitement. C’est une décision qu’ils ont dit avoir prise en raison de la grande quantité de contenu qu’ils stockaient quotidiennement. Le changement sera appliqué à partir de juin 2021 et devra être payé en cas de dépassement des 15 Go qui seront offerts dans le plan gratuit.

Effet 3D sur les photos

Sans aucun doute, l’ajout le plus intéressant de tous a à voir avec les « photos cinématographiques » que Google mentionne. Il ne s’agit que d’ajouter un effet tridimensionnel aux photos pour leur donner du mouvement et une impression de profondeur. Google Photos animera certaines images en agrandissant ou en déplaçant le sujet de la photo par rapport à l’arrière-plan.

Pour obtenir cet effet, l’application fait analyser l’image et détecter la profondeur supposée pour séparer l’arrière-plan du sujet. Une fois que vous avez différencié les deux parties, agrandissez et déplacez lentement le sujet pour donner à l’image un effet 3D. Ce mouvement sublime du sujet est similaire au mouvement de Ken Burns dans l’animation cinématographique, c’est pourquoi on l’appelle «photos cinématographiques».

Plus de collages et de compilations plus personnalisées

Google ajoute également nouveaux designs pour vos collages, permettant de générer des dessins avec des couleurs et des styles qui ressemblent davantage aux photographies du collage. Ils disent que cela est fait complètement automatiquement par l’IA. En principe, cela permettra d’avoir des arrière-plans et des polices plus en adéquation avec le style des photographies présentées.

D’autre part, il y a nouveaux sujets dans Memories. Certaines personnes seront désormais davantage mises en évidence en fonction de leur fréquence d’apparition dans les images. Ils disent que si Google Photos comprend mieux ce qui est important pour l’utilisateur, il montrera ces personnes plus souvent. Bientôt, ils commenceront également à mettre en évidence simplement des choses ou des activités préférées de l’utilisateur, telles que des photographies d’un sport spécifique ou des couchers de soleil.

