Star-Lord n’est pas le seul personnage bisexuel de Marvel

Le héros de Marvel Comics Star-Lord – alias Peter Quill – a reçu un nouvel ajout majeur à son personnage. Dans sa dernière sortie, Gardiens de la Galaxie # 9, Quill s’est révélé bisexuel et dans une relation polyamoureuse avec un homme et une femme. Naturellement, comme cela se produit lorsque des changements importants ont lieu dans les bandes dessinées, les fans de Marvel ont immédiatement commencé à se demander si ce nouveau trait serait reporté dans les films, où Quill a été joué par Chris Pratt.

Pink News faisait partie des médias pour annoncer la bisexualité de Star-Lord. Pratt a joué Quill en deux gardiens de la Galaxie films, avec un autre en route en 2023, ainsi que deux Avengers des films. Si la nouvelle orientation sexuelle de Quill devait être transférée dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), ce serait certainement une occasion importante – mais ce ne serait pas le premier personnage bisexuel du MCU.

Star-Lord ne serait pas le premier bisexuel du MCU

Valkyrie de Tessa Thompson dans «Thor: Ragnarok» | merveille

Valkyrie est apparu pour la première fois à l’écran en 2017 Thor: Ragnarok joué par Tessa Thompson. Une alliée mal à l’aise pour Thor (Chris Hemsworth) au début, elle est depuis devenue une grande favorite des fans du MCU, assurant son retour pour Avengers: Fin de partie et la suite à venir, Thor: Amour et tonnerre.

Un aspect du personnage de Valkyrie qui a échappé à la représentation dans les films est sa bisexualité, à la grande déception de nombreux fans de Marvel dans la communauté LGBTQ. Selon une interview de Rolling Stone à l’époque de RagnarokLa libération de Thompson, Thompson avait proposé d’inclure l’orientation de son personnage dans le film, et une scène a été tournée montrant une femme quittant la chambre du personnage. Dans les bandes dessinées, Valkyrie a eu des relations amoureuses avec des femmes.

Cependant, selon la même interview, la scène a finalement été coupée du film, apparemment en raison de son conflit avec les scènes d’exposition nécessaires. Les fans désireux d’une meilleure représentation dans le MCU n’ont pas besoin de se plaindre trop longtemps: comme le rapporte The Hollywood Reporter, Thompson a tease que Valkyrie, l’actuelle reine d’Asgard après Avengers: Fin de partie, cherchera une reine dans la suite, Thor: l’amour et le tonnerre, dont la sortie est prévue pour mai 2022.

Représentation LGBTQ dans le MCU

Le casting des «Eternals» de Marvel. | Télévision Walt Disney / Getty Images

Bien que Marvel Studios ait fait des progrès significatifs et – pour beaucoup – bienvenus vers une meilleure représentation raciale et sexuelle dans leurs films de super-héros massivement populaires, ils n’ont pas encore fait de progrès similaires pour les personnages LGBTQ.

Cependant, le studio a récemment affirmé son intention de remédier à ce problème à l’avenir. Pas seulement dans Thor: l’amour et le tonnerre, mais aussi chez Chloé Zhao Éternels. Prévu pour une sortie en novembre 2021, l’ensemble important du film mettra en vedette le premier héros gay du MCU. Dans le film, Phastos, joué par Brian Tyree Henry, sera décrit comme gay, ce qui a été confirmé par l’acteur de soutien Haaz Sleiman dans une interview de février avec NewNowNext. Sleiman jouera le mari de Phastos.

Reste à savoir si le Star-Lord de Pratt suivra les goûts de Phastos et Valkyrie. Selon James Gunn, l’écrivain et réalisateur du gardiens de la Galaxie série, son scénario pour Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a été terminé depuis un certain temps, apporter des changements ou des ajouts majeurs – comme toucher à la sexualité de Quill – peu probable, c’est le moins qu’on puisse dire. Gunn n’a pas encore fait de remarque publique sur les nouveaux développements de Star-Lord dans les bandes dessinées.