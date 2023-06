Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 12 au 18 juin

Le début d’une nouvelle semaine approche et, par conséquent, le plateformes de streaming Ils réfléchissent déjà à leurs prochaines sorties. De cette façon, de 12 au 18 juinles services d’abonnement intégreront des séries et des films dans leurs catalogues tels que Mission de sauvetage 2, Outlander et Jours du Coq. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Notre Planète II | Série

Date de sortie: 14 juin

Parcelle: De l’équipe lauréate d’un Emmy Award derrière Planet Earth et Our Planet vient Our Planet II. Des milliards d’animaux se déplacent sur Terre à chaque instant. Avec une cinématographie spectaculaire et innovante, Our Planet II dévoile les mystères de comment et pourquoi les animaux migrent et révèle certaines des histoires les plus dramatiques et captivantes du monde naturel.

– Miroir noir (Saison 6) | Série

Date de sortie: 15 juin

Parcelle: Imaginez l’inimaginable. Tout peut arriver avec le retour tant attendu de la sombre série d’anthologies de Charlie Brooker qui se réinvente à chaque nouvel épisode. La saison 6 promet d’être la plus imprévisible, insolite et inédite à ce jour. Créé et écrit par Charlie Brooker.

– Mission de sauvetage 2 | Film

Date de sortie: 16 juin

Parcelle: Chris Hemsworth reprend son rôle de Tyler Rake dans la suite du film d’action à succès de Netflix. Après avoir miraculeusement survécu aux événements de la première production, le mercenaire australien revient avec une autre mission mortelle : faire sortir de prison la famille d’un impitoyable gangster géorgien.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Vous tirez ou vous divisez | Série

Date de sortie: 16 juin

Parcelle: Le dieu de l’Internet Golden Scorpion et le dieu de la télévision, Facundo, se sont affrontés pendant de nombreuses années sans résolution. Ils signent tous les deux un contrat s’engageant à s’affronter dans des défis extrêmes créés par leurs célèbres amis qui veulent les voir souffrir et concourir, sachant que le perdant de chaque défi sera sévèrement puni. Road trip à travers le Mexique et se battant pour prouver qui est le véritable « vainqueur ultime », ces deux toxicomanes enragés feront tout ce qu’il faut pour prouver qui est qui une fois pour toutes.

– Le Grand Tour : Eurocrash (Saison 5) | Série

Date de sortie: 16 juin

Parcelle: Jeremy, Richard et James ont un problème. Tous les pays qu’ils veulent visiter sont des points chauds ou ont été interdits d’entrée. Au lieu de cela, ils se dirigent vers l’Europe centrale, lors d’un road trip auquel personne n’a jamais pensé, dans des voitures que personne ne rêverait jamais de conduire. Ce voyage épique de 1400 miles, dans une voiture scandaleuse du gangster japonais Al Capone, une camionnette qu’il pense être un cabriolet et un micro mini G américain de 75 ans, les emmène de Gdańsk en Pologne à travers la Slovaquie, la Hongrie jusqu’à leur destination finale de l’impressionnant lac de Bled en Slovénie.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Jours de Coqs (Saison 2) | Série

Date de sortie: 15 juin

Parcelle: Andy, Rafaela et León font de grands pas pour devenir des freestylers professionnels et lancer leur société de production, mais León reçoit une offre irrésistible et le trio se sépare. La Ligue Elite les retrouve mais la vie les emmène de plus en plus loin. Jusqu’à ce qu’un décès significatif leur fasse comprendre qu’ils doivent s’unir. León, guidé par un nouveau mentor, et ses amis se battront pour vaincre Trama dans la bataille finale, tandis que de nouveaux ennemis se profilent à l’horizon.

– Les pierres précieuses vertueuses (Saison 3) | Série

Date de sortie: 18 juin

Parcelle: La comédie est centrée sur une famille de télévangélistes de renommée mondiale avec une longue tradition de déviance, de cupidité et de travail caritatif, le tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. McBride incarnera le personnage principal Jesse Gemstone, qui se considère comme un non-conformiste dans le jeu du ministère, prenant ce que son père Eli Gemstone a construit et élargissant pour un public plus moderne.

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Tout ou rien : la série | Série

Date de sortie: 14 juin

Parcelle: Se déroulant 25 ans après le film original, la série suit le même groupe d’amis de la ville post-industrielle de Sheffield alors qu’ils sont aux prises avec divers problèmes dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’emploi. La comédie dramatique révèle ce qui est arrivé au gang après avoir quitté leur emploi de strip-teaseuses, explorant leurs moments les plus brillants, les plus idiots et les plus désespérés. Il raconte également comment le monde irrévérencieusement drôle de ces héros de la classe ouvrière, qui résident toujours à Sheffield, a changé au fil des décennies. Le groupe Monty se réunit à nouveau pour rendre hommage aux amitiés d’une vie.

– Chevalier : passion et liberté | Film

Date de sortie: 16 juin

Parcelle: Inspiré de l’incroyable histoire vraie de Joseph Bologne, chevalier de Saint-Georges, fils d’un esclave africain et propriétaire d’une plantation française, le film suit le célèbre violoniste, compositeur et escrimeur et son improbable ascension dans la société française, une histoire d’amour malheureuse et une se battre avec Marie-Antoinette.

– Outlander (Saison 7) | Série

Date de sortie: 18 juin (premier épisode)

Parcelle: Jamie et le jeune Ian se précipitent pour sauver Claire avant qu’elle ne soit jugée à tort et reconnue coupable du meurtre de Malva Christie. Cependant, sa mission est compliquée par le début d’une tempête géopolitique : l’avènement de la Révolution américaine. Jamie, Claire et leur famille sont pris dans les violents séquelles de la naissance d’une nation émergente, alors que les armées marchent vers la guerre et que les institutions britanniques s’effondrent face à la rébellion armée. La terre que les Fraser appellent chez eux est en train de changer, et ils doivent changer avec elle.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Legends of Marvel Studios (Nouveaux Épisodes) | Série

Date de sortie: 14 juin

Parcelle: Alors que l’univers cinématographique Marvel continue de se développer, Marvel Studios Legends célèbre et explique ce qui s’est passé avant. Nous réexplorons les héros, les méchants et les moments épiques de tout le MCU en préparant les histoires à venir qui sont toutes attendues avec impatience. Legends of Marvel Studios tisse ensemble les nombreux fils qui composent l’incroyable univers cinématographique Marvel. Les nouveaux épisodes mettent en vedette Nick Fury, Maria Hill, Talos & The Skrulls, Everett Ross et James Rhodes.

–Stan Lee | Spécial

Date de sortie: 16 juin

Parcelle: Raconte l’histoire de Stan Lee dans ses propres mots, de son éducation compliquée en tant que Stanley Lieber à son ascension fulgurante chez Marvel Comics. Utilisant uniquement des images d’archives – vidéos personnelles personnelles, interviews et enregistrements audio – le spécial examine l’origine de Stan et ce qui en est advenu: un univers d’histoires de renommée mondiale, mettant en vedette des personnages en trois dimensions qui ont laissé leur empreinte sur la planète. Ainsi, Stan Lee est à la fois une histoire de BD et de passion, et le portrait intime d’un homme, sa philosophie et son empreinte immortelle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?