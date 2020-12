Johnny Rotten des Sex Pistols a attaqué Elvis Presley et ses fans

La mort d’Elvis Presley en 1977 a été une période de deuil pour de nombreux fans, cependant, le manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, et le membre du groupe Johnny Rotten ont profité de sa mort pour dire des choses très désagréables. McLaren a réagi à sa mort en attaquant l’un des contemporains d’Elvis. De plus, Johnny Rotten a attaqué Elvis lui-même en même temps – ainsi que les fans de King of Rock ‘n’ Roll.

Elvis Presley | Archives de photos CBS / Getty Images

Ce que le manager du Sex Pistol a dit à la mort d’Elvis Presley

Tout d’abord, un peu de contexte. Les Sex Pistols étaient réputés pour être agressifs et offensifs. Ils chantaient des paroles blasphématoires, mettaient des blasphèmes dans le titre de leur seul album et portaient parfois des croix gammées. Ils essayaient de susciter la controverse plus que n’importe quel autre groupe de l’époque. En 1977, Charles M. Young de Rolling Stone s’est entretenu avec eux et McLaren pour une interview de grande envergure.

1977 est l’année de la mort du roi du rock ‘n’ roll. McLaren a appris la nouvelle par téléphone. « Qu’est-ce que c’est? » Demanda McLaren. «Elvis Presley est mort… Vous rend triste, n’est-ce pas? Comme votre grand-père est mort… Ouais, c’est vraiment dommage que ça ne puisse pas être Mick Jagger.

«(Je ne peux pas obtenir de) satisfaction»

EN RELATION: Comment Priscilla Presley a réagi quand Elvis Presley a tourné sa télé

Dans l’interview, le membre du groupe Sid Vicous a également attaqué les Rolling Stones. Young lui a demandé « C’est vrai que vous détestez les rock stars traditionnelles qui se sont fait de grands noms? » Vicious a répondu: «Je méprise absolument ces crottes. Les Stones auraient dû quitter en 1965. On ne voit jamais aucun de ces c * nts marcher dans la rue. Si cela arrive, vous ne pouvez pas nous voir de cette façon, je ne le veux pas.

Comment Johnny Rotten a réagi à la mort du roi du rock ‘n’ roll

Jagger et compagnie n’étaient pas les seuls rockers qu’un membre du groupe manquait de respect. Young a interrogé Johnny Rotten sur la mort récente du roi.

« Difficulté »

EN RELATION: Elvis Presley: Pourquoi la chanteuse Darlene Love a refusé de coucher avec lui

«F * ckin ‘bon débarras aux mauvaises ordures,» grogna-t-il. «Je n’en ai rien à foutre, et personne d’autre ne le fait non plus. C’est juste amusant de simuler de la sympathie, c’est tout ce qu’ils font.

C’est incroyable que Rotten ait senti que personne n’exprimant sa tristesse à la mort d’Elvis n’était sincère. Bien que les Sex Pistols soient considérés comme un groupe de rock classique, il est fascinant de constater à quel point ils avaient si peu de respect pour les artistes qui les ont précédés comme les Rolling Stones et Elvis.

«Jailhouse Rock»

EN RELATION: Elvis Presley a joué dans un film qu’il aimait et le réalisateur détestait

Qui était le plus populaire – les Rolling Stones, Elvis Presley ou les Sex Pistols?

Le fait que les Sex Pistols aient appelé les Rolling Stones et Elvis soulève une question intéressante: qui était le plus populaire? Les Rolling Stones ont eu un impressionnant top 10 des 23 succès sur le Billboard Hot 100. Ils ont eu des succès dans les années 1960, 1970 et 1980. Elvis a eu 25 meilleurs hits sur le Billboard Hot 100, également au cours de trois décennies – les années 1950, 1960 et 1970. Les Rolling Stones et le King of Rock ‘n’ Roll restent parmi les artistes les plus populaires de tous les temps. Les Sex Pistols, quant à eux, n’ont jamais eu de succès dans le top 10 du Billboard Hot 100. Les Sex Pistols avaient des mots brutaux pour les artistes qui les éclipsaient commercialement.