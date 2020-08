Google Pay teste la fonctionnalité de paiement par carte sans contact basée sur NFC en Inde

Tendance FP29 août 2020 18:22:57 IST

Désormais, plus sera possible dans l’application Google Pay. Selon certains rapports, la plate-forme de portefeuille numérique en Inde devrait offrir une option de paiement par carte, utilisant des cartes de débit et de crédit limitées, en plus de l’option UPI (Unified Payments Interface).

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront utiliser la technologie de communication en champ proche (NFC) et effectuer avec succès des paiements sans contact.

Pour l’instant, aucune confirmation n’est venue de l’autorité, mais quelques pages de support ont été mises en ligne. Alors qu’une page explique comment ajouter une carte à Google Pay, l’autre page donne une idée plus générale de la méthode de «tokenisation» utilisée pour effacer ces paiements.

Ces pages indiquent également que le système n’est actuellement disponible que sur les cartes de crédit / débit et SBI d’Axis Bank. Vous pouvez utiliser votre carte pour effectuer trois types de paiements: le robinet et le paiement (NFC), Bharat QR et les marchands intégrés.

Selon un rapport sur Police Android, vous devez configurer votre carte avant de commencer à bénéficier de ces services. Cela peut être fait grâce à un «processus de vérification rapide qui consiste à saisir un OTP reçu de votre banque».

Après cela, votre téléphone fonctionnera comme la carte et vous pourrez l’appuyer et payer sur des terminaux compatibles NFC. Il pourra également scanner les codes QR Bharat et effectuer des paiements en ligne.

Le portail a également trouvé un Reddit fil de discussion où les utilisateurs ont écrit qu’ils avaient vu cette fonctionnalité apparaître dans leurs applications G Pay le mois dernier. Cela signifie que la fonctionnalité est un déploiement côté serveur et que seul un groupe défini d’utilisateurs y a accès pour le moment.

Afin de maintenir la sécurité, les utilisateurs devront enregistrer la carte à chaque fois qu’ils changent de téléphone ou la réinitialisent.

