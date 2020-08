L’annonce sera mise en œuvre: Emirates ne boycottera plus Israël

Après l’Égypte et la Jordanie, les Émirats arabes unis sont le troisième pays arabe à établir des relations diplomatiques avec Israël. Son président, Sheikh Al-Nahjan, lève le boycott de l’Etat juif par un décret.

Le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Khalifa bin Said al-Nahjan, a officiellement levé le boycott d’Israël par un décret. L’agence de presse d’État WAM a rapporté. Les sanctions précédemment applicables en rapport avec le boycott seraient également abolies, a-t-il déclaré.

Les deux pays ont étonnamment annoncé une normalisation de leurs relations à la mi-août avec la médiation des USA. Les émirats avaient interdit les relations et les affaires avec les citoyens et les entreprises israéliens dans une loi de 1972. Ce boycott est levé avec le décret.

“Les particuliers et les entreprises aux EAU sont autorisés à conclure des contrats avec tout organisme ou individu basé en Israël ou de nationalité israélienne”, a rapporté WAM. À l’avenir, les affaires, les transactions monétaires et l’importation et le commerce de marchandises israéliennes seront autorisées.

Après l’Égypte et la Jordanie, les Émirats sont le troisième pays arabe à établir des relations diplomatiques avec Israël. En échange de cet accord, Israël veut suspendre l’annexion prévue de zones en Cisjordanie occupée, que les Palestiniens revendiquent pour leur propre État.