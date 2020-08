“ Destiny 2 ” prend-il l’une des meilleures idées de combat d’Anthem pour la stase?

Destin 2 Bungie

Destiny 2 a montré de nombreuses séquences de jeu Stasis au cours des dernières semaines, mais nous ne connaissons toujours pas tout à fait le fonctionnement de la sous-classe pour le moment. Cela devrait débuter avec une série d’explorations de sous-classes qui aura lieu la semaine du 1er septembre.

Pour l’instant cependant, un spectateur DCP m’a fait me demander, d’après ce que nous avons vu, si Destiny 2 a pris l’une des meilleures idées du combat de l’hymne de BioWare et l’a utilisée comme base fondamentale de Stasis.

Oui, Anthem.

Je sais que c’est un mème à ce stade, mais j’ai passé plus de 100 heures avec ce jeu, et bien qu’il ait totalement mutilé son histoire et sa fin de partie et un million d’autres choses, il avait de bonnes idées et dans de nombreux cas, un gameplay assez amusant.

L’un des mécanismes de base du combat Anthem, tiré des précédents jeux Mass Effect, était le système d’amorce et de détonateur.

Hymne Bungie

Un «amorce» était une compétence, ou parfois une arme qui marquait un ennemi et le préparait pour un «détonateur» une autre compétence ou une autre arme.

Par exemple, dans mon Colossus Javelin, sur mon bras gauche, je pourrais avoir un tuyau d’incendie qui recouvre les ennemis d’acide corrosif, les amorçant, puis mon autre bras serait un canon de mortier qui ferait exploser les ennemis, entraînant des explosions et des dégâts plus importants que ce que une attaque normale se passerait du combo. En multijoueur, vous pouvez activer les amorces d’autres joueurs avec vos propres détonateurs et vice versa.

Ce que je me demande pour Stasis, c’est si nous avons un système similaire. Dans ce cas, les compétences qui gèlent un ennemi seraient des amorces, et la détonation serait une capacité différente qui briserait les ennemis, et nous savons que briser un ennemi tire des éclats qui peuvent blesser d’autres ennemis.

Un excellent exemple de cela semble être le Hunter Super, Silence et Squall. Le «Silence» est une hache lancée qui gèle les ennemis. Le «Squall» est la deuxième hache qui les brise.

J’essaie toujours de déterminer s’il y a une différence entre «briser» un ennemi gelé et simplement «l’effondrer». Ce que je veux dire, c’est que si vous devez «activer» briser un ennemi avec un mouvement ou une arme de type détonateur spécifique, et si à la place vous dites simplement, tirez sur un ennemi gelé, ils s’effondrent simplement sur place plutôt que de tirer des éclats de glace comme un AOE dommageable. Ou peut-être tout les coups de feu peuvent techniquement fonctionner comme un détonateur pour les ennemis gelés.

Le fait est que la boucle de combat semble similaire. Gelez les ennemis (amorcez-les), brisez-les (faites-les exploser). Pour le moment, cela ne fonctionnera que dans Stasis, mais il est facile d’imaginer comment cela pourrait se traduire par d’autres sous-classes à l’avenir. Amorcez un ennemi en l’allumant, puis faites-le exploser avec une compétence spéciale qui fait exploser cet ennemi comme une cellule Warmind ou quelque chose comme ça. Vous avez eu l’idée.

C’était une partie amusante et satisfaisante du combat dans Anthem, et je pouvais voir comment une traduction lâche de celui-ci pouvait également fonctionner dans Destiny. Nous verrons à quel point cela se ressemblera plus tard, et si cette idée est approfondie lorsque les sous-classes individuelles commenceront à être révélées la semaine prochaine.

