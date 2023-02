Des images inédites montrent le Titanic et son intérieur obsédant

Supplémentaire

Une vidéo enregistrée en 1986 a été diffusée pour la première fois montrant l’intérieur du Titanic, qui a coulé en 1912.

© Archives Hulton/Getty ImagesLes survivants du Titanic sont accueillis par leurs proches à Southampton.

tout le monde parle de titanesque et bien que la bande, sortie il y a 25 ans, soit de nouveau sortie en salles pour son anniversaire, cette fois, ce qui est devenu populaire est une vidéo dérangeante de l’intérieur du navire de 46 300 tonnes qui, en son temps, était présenté comme insubmersible.

+ À quand remonte le voyage du Titanic dans lequel il a coulé ?

Le voyage du Titanic a eu lieu en 1912. quand J’allais de Southampton, en Angleterre, à New York. Il a fallu 74 ans à une équipe de chercheurs pour trouver le navire, en 1985, et juste un an plus tard, 1986, une vidéo a été enregistrée montrant la première fois que des humains ont vu le naufrage, depuis 1912.

C’est justement cette vidéo, sans coupures, qui est présentée pour la première foisgrâce à une émission de la Woods Hole Oceanographic Institution, qui a diffusé la vidéo ce mercredi 15 février.

« Cette séquence rare, non coupée et sans narration de l’épave du Titanic marque la première fois que les humains voient le navire malheureux depuis 1912. comprend de nombreuses autres scènes emblématiques. Capturé en juillet 1986 par des caméras sur le submersible Alvin. La plupart de ces images n’ont jamais été rendues publiques.« , précise l’établissement.

La vidéo, que nous vous montrons ci-dessous, a également été diffusée pour profiter du 25e anniversaire du film réalisé par James Cameron et mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet.

