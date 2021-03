Godzilla contre. Les premières réactions de Kong arrivent: ce combat est-il à la hauteur du battage médiatique?

Le 31 mars, l’attente est enfin terminée. Les fans de Kaiju dans le monde entier verront quel monstre est couronné roi quand Godzilla contre Kong est diffusé simultanément sur le streaming HBO Max et dans les cinémas participants. Certains experts en ligne ont eu la chance de voir une projection numérique avancée de Godzilla contre. Kong, et leurs réactions sont ici. Alors, le film est-il officiellement à la hauteur de tout le battage médiatique? Ou sera-ce une autre déception de la taille de Gojira pour les fans de Toho du monde entier?

Les légendes entrent en collision Godzilla contre Kong, alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le sort du monde en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un périlleux voyage pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une bande de destruction à travers le monde. L’affrontement épique entre les deux titans – déclenché par des forces invisibles – n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond du cœur de la Terre.

Alors, est-ce le combat que nous attendions? Frosty from Collider se vante, « a regardé #Godzilla pour la première fois dans mon salon et bien que je dispose d’une configuration décente, ce film doit être vu sur le plus grand écran possible. Si vous pouvez trouver un théâtre, vous vous sentez en sécurité pour visiter def voir ceci sur un écran de cinéma. » Les combats de monstres valent donc le prix d’entrée. Mais qu’en est-il des personnages humains? Frosty continue de se vanter d’avoir un accès anticipé au film tout en partageant quelques informations pour ceux qui doivent attendre quelques jours de plus. « J’ai vu #GodzillaVsKong deux fois. Les scènes humaines sont exactement ce à quoi vous vous attendez et ne valent pas la peine d’être évoquées. The Godzilla Vs Kong est la raison pour laquelle vous payez pour voir ce film sur un écran IMAX. Ils ont chacun des scènes qui mettent en valeur leur puissance et le 3ème acte est génial. «

regardé #Godzilla bats toi #Kong pour la première fois dans mon salon et alors que j’ai une configuration décente, ce film demande à être vu sur le plus grand écran possible. Si vous pouvez trouver un théâtre, vous vous sentez en sécurité à visiter, voyez-le sur un écran de cinéma. pic.twitter.com/79GgsT7C8r – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 21 mars 2021

Comme nous nous y attendions, cela ressemble à Godzilla contre. Kong est tout au sujet des monstres géants se frappant au visage. Perri Nemiroff, pilier du collisionneur, réitère ce fait, déclarant: « Comme prévu – et probablement comme il se doit – les combats de titans sont les meilleures parties de #GodzillaVsKong. Adam Wingard a définitivement l’œil pour tirer le meilleur parti de ces moments! pensent qu’ils ont réussi à incorporer des personnages humains, mais l’ensemble de premier ordre aide. «

Il semble y avoir un consensus général sur le fait que les moments humains Godzilla contre. Kong sont des ordures, même si elles sont en vedette Choses étranges phénomène Millie Bobby Brown. Plus que de revoir le film, les experts qui l’ont vu semblent plus intéressés par le droit de se vanter que de partager ce qu’est réellement le film. Vinnie Mancuso de Collider dit ceci à propos de voir le film tôt: « J’ai vu #GodzillaVsKong et ma critique est que je vais regarder ce film tous les jours, il est disponible sur HBO Max, augmentant un peu le volume de ma télévision à chaque fois . » À propos des parties du film sur les personnes, il poursuit: « Les parties humaines sont toujours incroyablement mauvaises, mais les parties où un monstre géant frappe l’autre monstre géant au visage sont incroyablement bonnes. »

Entertainment Reporter pour Gizmodo et io9, Germain Lussier se classe Godzilla contre. Kong dernier dans le MonsterVerse, avec Kong: l’île du Crâne classement le plus élevé, alors Godzilla et Roi des monstres. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas fan. Il passe à l’état, « Godzilla contre Kong a une action et des effets excellents. L’histoire est follement ambitieuse et atteint parfois une certaine fraîcheur de science-fiction unique. Je le regarderais à nouveau pour ce genre de choses, mais la plupart des angles humains sont tellement surchargés, illogiques et inutiles que cela m’en a constamment retiré. « Vous pouvez consulter son tweet ci-dessous avec un certain nombre d’autres experts du cinéma et du divertissement en ligne. journalistes. Godzilla contre Kong frappe HBO Max le 31 mars.

Les rois ont trouvé leurs couronnes dans cette œuvre d’art impressionnante de @spdrmnkyxxiii, mais qui revendiquera le trône? #GodzillaVsKong#FanArtFridaypic.twitter.com/mdBFeVZsh0 – Légendaire (@Legendary) 19 mars 2021

Godzilla vs Kong a une action et des effets excellents. L’histoire est follement ambitieuse et atteint parfois une certaine fraîcheur de science-fiction unique. Je le regarderais à nouveau pour ce genre de choses, mais la plupart des angles humains sont tellement surchargés, illogiques et inutiles, cela m’en a constamment retiré. – Germain Lussier (@GermainLussier) 21 mars 2021

j’ai vu #GodzillaVsKong et c’est génial! Les bagarres de monstres sont badass et belles – d’énormes combats, tous bien conçus et super noueux. Histoire solide, distribution solide, très bon score. Un vrai Midnight Monster Movie et mon préféré des quatre films modernes Godzilla / Kong. pic.twitter.com/zkEhbvS9pf – Erik Davis (@ErikDavis) 21 mars 2021

#GodzillaVsKong est amusant, dynamique, plein d’action et énergisant. GvK est à la hauteur du match poids lourd qu’il a annoncé avec des effets visuels et des séquences d’action incroyables. Ce film vend un spectacle, et c’est exactement ce que le public obtiendra. – Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) 21 mars 2021

J’ai absolument détesté le film Godzilla précédent. Voici donc le plus grand éloge que je puisse faire à un film comme GODZILLA V. KONG: c’est un film cohérent avec des combats de jour et je pouvais toujours voir ce qui se passait. Je veux vraiment dire cela comme un compliment. – Mike Ryan (@mikeryan) 21 mars 2021

#GodzillavsKong est un spectacle visuel mettant en scène des scènes de combat à couper le souffle entre les deux titans emblématiques. Le style de mise en scène de Wingard est pleinement exposé dans une mode colorée et époustouflante qui rappelle également le kaiju de style des années 80. Inutile de dire que ce film est une explosion! pic.twitter.com/j31lc55iVO – Shannon 🎃🍭 @ SXSW (@shannon_mcgrew) 21 mars 2021

Alors, #GodzillaVsKong est exactement ce que vous attendez du film. Des monstres se battent. Le CGI est le meilleur de tous les films de monstres. Les combats sont vraiment géniaux et vous êtes en conflit pour savoir qui encourager! L’intrigue est hein. Mais, nous savons tous pourquoi vous regardez ce film lol pic.twitter.com/KdMO388F8c – Laura (elle / elle) (@lsirikul) 21 mars 2021

@JimmytotheO été témoin de la bataille et des appels @GodzillaVsKong une «aventure extrêmement divertissante! #AdamWingard donne aux fans ce qu’ils veulent quand il s’agit d’un affrontement épique entre ces deux titans légendaires! #GodzillaVsKong Revue complète à venir! pic.twitter.com/unDDoZKiFW – JoBlo.com (@joblocom) 21 mars 2021

#GodzillaVsKong a été fait pour être vu sur grand écran. Le sol s’effondre, les rugissements qui font trembler les os et le spectacle pur demandent à être vus et entendus en HD et en son surround.

J’ai hâte de voir les débats et les théories du complot peu après – @KING_FISHpic.twitter.com/sSVSubUhk8 – Geek Vibes Nation @ SXSW (@GeekVibesNation) 21 mars 2021

