Jason Todd commencera sa transformation en Red Hood dans la saison 3 des Titans

– Publicité –



La transformation de Jason Todd en RED HOOD sera dans Titans Season Three – un arc 1 des créateurs de l’écran appelé «effrayant».

Comme la saison 3 est dans les livres, ceux qui sont vraiment excités de voir Robin sous sa forme la plus brutale sont heureux. Curran Walters taquine cette amélioration depuis un certain temps. Cependant, le fournisseur de streaming de cette semaine a permis aux fans d’avoir une vue principale de la toute nouvelle semaine de mise en forme. Toujours en considérant comment Jason Todd de Walters a été amené pour la première fois dans Titans, il y a eu de nombreuses spéculations sur la façon dont l’affichage pourrait le transformer en un justicier de Red Hood.

Les bandes dessinées montrent que Todd est capturé, peut-être tué, puis se transforme en un guerrier aguerri. Le Joker étant absent, beaucoup pensaient que ce plan aurait pu être modifié dans Titans. Pourtant, la bande-annonce de la saison trois a taquiné Clown Prince of Crime de retour dans la série, rouvrant ainsi la possibilité d’une histoire de la fondation Red Hood.

Titans Saison 3: Red Hood Evolution

La transformation de Todd peut avoir une certaine terreur. Titans Saison 3, fait de Gotham City son emplacement privilégié. Dick Grayson et les autres sont en route pour la maison du chevalier noir. Il y a plus que jamais, y compris la possibilité de faire glisser des personnages et des récits de Batman, le plus important étant le Joker.

Les Titans peuvent également proposer un nouvel arc modifié à Jason Todd pour qu’il devienne le Red Hood. La série ne manque pas d’histoires tristes ou de rapports irritants pour alimenter les origines de ses personnages. Red Hood sera présenté avec l’aide de nombreux personnages classiques de DC, dont Joker.

Scarecrow était un méchant de premier plan tout au long de la saison trois. Il sera probablement le Joker. Red Hood n’a pas encore fait ses débuts lors de l’événement, nous ne le saurons donc pas avec certitude avant ce moment-là. HBO Max présente la saison 3 de Titans le 12 août

Il nous a informés : « Ce n’était pas si fou dans les bandes dessinées. » « Je connaissais Batman et Robin et d’autres personnages fous célèbres. J’ai réservé la fonction dès que possible, alors je suis allé dans mon magasin de bandes dessinées local. L’histoire de Jason était l’occasion parfaite de découvrir tout ce que j’ai besoin de savoir sur Jason, manifestement d’expérimenter l’avenir de la personne, s’il en est.