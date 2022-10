God of War Ragnarok doit répondre à ces questions ouvertes !

La libération de Dieu de la guerre Ragnarok sur le point de commencer. Dans quelques semaines – le 9 novembre 2022 – nous terminerons l’aventure Kratos et Atrée peut continuer à poursuivre dans les royaumes nordiques. J’espère que nous en aurons aussi Des questions obtenir une réponse qui qui Prédécesseurs depuis 2018 laissé ouvert.

Nous vous apportons les questions les plus brûlantes que God of War Ragnarök doit résoudre.

La mort de Kratos est-elle inévitable ?

Une des questions les plus intéressantes de toutes : Sera-ce le destin de Kratos alors que Ragnarök rencontrer sa mort ou le dieu de la guerre peut-il survivre?

À Jötunheim, Kratos et Atreus découvrent une peinture murale représentant la providence des géants. Elle montre un Kratos allongé sur le sol couvert de sang et devrait soi-disant Mort de Kratos prédire.

Qu’arrive-t-il à Kratos pendant le Ragnarok ? © Sony Interactive Entertainment

Alors est-ce son destin de mourir dans les événements ? Après tout, « God of War Ragnarök » est censé être la finale de la série actuelle dans la mythologie nordique, et avec Ragnarök, nous ne pouvons nous attendre à rien de plus qu’un apocalypse.

Ou l’esprit de Sparte changera-t-il la prophétie et trompera-t-il la mort ?

La peinture murale pourrait également être interprétée différemment. Il peut s’agir d’un plan conjoint d’Atreus et de Kratos pour simuler une mort. Peut-être que Kratos meurt vraiment. La mort ne durerait tout simplement pas. Kratos serait ressuscité par la suite. Qu’est-ce que vous voulez dire ?

Quel est le véritable destin d’Atreus ?

Il y a bien plus de pouvoir à Atreus que le garçon ne le soupçonnait auparavant. Après tout, c’est un demi-dieumais aussi par un Descendants des géants du givre. Après tout, sa mère Faye appartenait à cette puissante tribu. Elle a en fait nommé son garçon Loki. Mais quel destin l’attend ?

© Sony Interactive Entertainment

Il se pourrait que le protégé de Kratos se retourne contre son père adoptif. Au fur et à mesure que God of War progresse, en particulier après qu’Atreus ait appris qu’il est un demi-dieu, il se rebelle de plus en plus contre Kratos et tombe dans des colères incontrôlées. Par exemple, dans une rage, il poignarde et tue Modi plusieurs fois.

On peut également le voir dans la bande-annonce de « God of War Ragnarök ». Dispute avec son père voir.

Les liens entre Kratos et Atreus vont-ils se rompre et ils ne seront même plus du même côté à la fin ?

Et Atreus utilisera-t-il ses pouvoirs pour le bien ou pour le mal ? Après tout, c’est directement lié à l’approche du Ragnarök.

Comment Kratos est-il arrivé à Midgard ?

Cette question a même déjà été répondue, mais pas dans la série de jeux elle-même, mais seulement dans un roman d’accompagnement. Mais nous aimerions vraiment voir comment Kratos est passé de la Grèce à Midgard dans God of War Ragnarök.

© Sony Interactive Entertainment

Son voyage n’était pas du tout volontaire. dans le Roman de JM Barlog (Le père du réalisateur de God of War Cory Barlog) raconte comment Kratos a été traîné à Midgard par une femme et trois loups.

Les loups sont Fenrir, Skoll et Hati, ce qui est intéressant. Car dans « God of War Ragnarök », nous rencontrerons aussi (probablement exactement ceux-là) des loups.

De plus, ils se tiennent directement lié à Ragnarok. Qui est la femme mystérieuse reste cependant un secret non résolu, car Kratos n’a pas pu la reconnaître à cause de sa longue robe.

© Sony Interactive Entertainment

Qui a sonné du cor et a appelé le monde serpent ?

Alors que Kratos ramène l’Atreus malade à la maison de Freya, quelqu’un souffle la grande corne au lac de neuf et appelle ainsi le Serpent du monde Jörmungandr. Qui c’était reste un mystère. Mais cela devrait certainement être un élément clé de l’histoire de GoW Ragnarök.

© Sony Interactive Entertainment

Pourquoi? Au moins, nous avons une théorie : Il n’y a que deux personnes connues qui pouvaient parler l’ancienne langue et invoquer le Serpent du Monde et elles sont Atrée et Mimir.

Tous deux étaient avec Kratos lorsque le klaxon a été soufflé. Dans « God of War Ragnarök » est le Serpent du monde gelé dans la glace, comme on peut le voir sur une photo. Kratos et Atreus auront probablement besoin de l’aide du Serpent du Monde dans « God of War Ragnarök ».

La théorie se pose que Kratos, Atreus et Mimir voyager dans le temps pour invoquer le Serpent du Monde lors des événements du prédécesseur. C’est donc Atreus ou Mimir qui souffleront le cor et les développeurs ont déjà préparé cette intrigue.

© Sony Interactive Entertainment

Et Faye ?

faye est l’un des personnages les plus mystérieux de toute la série God of War, bien qu’il soit l’épouse de Kratos et la mère d’Atreus.

Au début de « God of War », elle est déjà morte et Kratos et Atreus partent exaucer son dernier souhait : ses cendres du plus haut Sommets des montagnes de Jötunheim éparpiller.

© Sony Interactive Entertainment

Kratos l’apprécie pour ses arts martiaux, aussi pour elle le Hache Léviathan forgé par Brok et Sindri, qui est ensuite passé à Kratos. De nombreux mystères entourent Faye. Alors que Kratos lui confiait ses secrets sanguinaires, le fantôme de Sparte en sait très peu sur elle.

Donc Faye était en fait membre du Géants du givre appelé laufey et un grand guerrier qui combattit les Ases. Mais pourquoi a-t-elle caché cela à sa famille ?

© Sony Interactive Entertainment

Et a-t-elle un plan au-delà de sa mort ? Après tout, en tant que géante, elle pouvait avenir voir. À la fin de leur voyage vers Jötunheim, Kratos et Atreus découvrent des peintures murales illustrant les événements jusqu’à présent. Faye l’a peut-être envoyée dans le long voyage associé à la sort des géants et avec Ragnarök devoir faire.

Que sont devenus les géants ?

En parlant de « géants »: Eh oui, la fin du prédécesseur pose de nombreuses énigmes. Alors que Kratos et Atreus atteignent le plus haut sommet de Jötunheims et dispersent les cendres de Faye, ils sont confrontés à un spectacle monstrueux. la Cadavres des géants de Jötunheim se trouvent sous les yeux des deux voyageurs.

© Sony Interactive Entertainment

Thor semble les avoir vraiment tous tués, mais était-ce vraiment le cas ? Sont-ils vraiment morts ou auraient-ils pu être paralysés par un autre pouvoir ?

De plus, tous les géants ne semblent pas avoir été tués. Kratos et Atreus sont enlevés à la fille de God of War Ragnarok Angrboda rencontrer, qui appartient également à la tribu des géants. Le duo devrait probablement en savoir plus sur elle faye peut éprouver.

© Sony Interactive Entertainment

C’est pareil avec dieu de la guerre Tyr, qui s’est allié avec les géants et de Odin était enfermé. Kratos et Atreus devraient également obtenir d’autres réponses de sa part.

Si nous obtenons des réponses à ces questions, nous saurons quand God of War Ragnarok le 9 novembre 2022 pour PS5 et PS4 apparaît.

Avez-vous d'autres questions ouvertes?