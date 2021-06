Récapitulatif d’Elite Short Stories : voici ce qui arrive à Omar, Ander et Alexis

Elite Historias Breves (ou Elite Short Stories) est là ! Voici ce qui se passe dans l’épisode 3 avec Omar, Ander et Alexis – spoilers à venir !

Élite la saison 4 est presque là (18 juin) mais nous avons Histoires courtes d’élite entre-temps et Omar Ander Alexis vient de sortir.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, cette semaine est Elite Week et Netflix en sort quatre Histoires courtes d’élite avant la sortie de la saison 4 vendredi. Chaque nouvelle se concentre sur différents personnages et sur ce qu’ils ont fait pendant leurs vacances d’été. Hier (14 juin), axé sur Nadia et Guzmán et aujourd’hui, il s’agit d’Omar, Ander et d’un nouveau personnage appelé Alexis.

Dans cet esprit, voici ce que vous devez savoir sur ce qui arrive à Omar, Ander et Alexis dans notre récapitulatif de l’épisode 3.

Que se passe-t-il dans Histoires courtes d’élite : Omar Ander Alexis?

Récapitulatif de l’épisode 3 d’Elite Short Stories : Omar Ander Alexis. Image : Netflix

Partie 1

La partie 1 nous présente Alexis. Alexis est un ami d’Ander, qu’il a rencontré pendant la chimiothérapie pour son traitement contre le cancer. C’est aussi le gars avec qui Ander a prétendu avoir une liaison pour qu’Omar rompe avec lui lorsqu’il a eu un cancer à l’origine. Dans le rôle, Ander et Omar rendent visite à Alexis à l’hôpital et il leur dit de ne pas revenir maintenant qu’Ander n’a plus de cancer.

Alexis laisse également échapper qu’Ander savait qu’Omar avait eu une aventure avec Malick dans la saison 3 alors qu’ils étaient en pause. Omar se sent mal à ce sujet, mais Ander dit qu’il ne lui en veut pas à cause de ce qu’il a fait subir à Omar. Ander et Omar se réconcilient alors et se promettent de ne plus jamais se mentir.

La partie se termine avec Ander invitant Alexis à une fête avec Rebe afin qu’il puisse profiter de la vie en dehors de l’hôpital.

Partie 2

La partie 2 se déroule chez Rebe et elle découvre rapidement qu’Ander et Omar la préparent avec Alexis. Il ne faut pas longtemps à Alexis pour se rendre compte que c’est aussi une configuration. Lorsque Rebe commence à discuter avec Alexis, il révèle qu’il ne lui reste que deux ou trois mois à vivre. Rebe propose d’avoir des relations sexuelles avec lui et Alexis dit non mais il est reconnaissant pour l’offre.

Alexis dit plus tard à Ander que la chimio ne fonctionne pas et qu’il est prêt à l’arrêter et à se préparer à mourir. Ander dit qu’il ne laissera pas Alexis abandonner mais Alexis applaudit et dit qu’Ander se sent coupable parce qu’il est maintenant sans cancer. Alexis demande alors à Ander de le laisser mourir en paix.

Partie 3

La troisième partie s’ouvre avec Ander visitant Alexis à l’hôpital et révélant qu’il accepte le choix d’Alexis d’arrêter la chimio et n’essaiera pas de le persuader du contraire. Alexis dépose alors officiellement ses papiers pour arrêter la chimiothérapie et il révèle à Ander qu’il savait qu’il mourrait jeune lorsque son père lui a donné une bague familiale dont il était censé hériter à 18 ans quand il avait 17 ans.

Alexis demande alors à Ander de fermer les yeux et de l’imaginer pour la dernière fois. Ander pense qu’il plaisante mais quand il ouvre les yeux, Alexis est parti. Cependant, Ander remarque qu’Alexis lui a donné sa bague familiale et l’épisode se termine.

D’après l’épisode, il semble que l’histoire du cancer d’Ander soit à peu près terminée pour la saison 4. Il semble également qu’Omar et Ander soient en bons termes pour la saison 4. Les détails restent à confirmer, mais la bande-annonce laisse entendre que les deux d’entre eux auront une histoire à trois avec le nouveau personnage Patrick (Manu Rios) dans la nouvelle saison.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂