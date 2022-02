La G-Unit de 50 Cent développe un film d’action en direct basé sur les bandes dessinées Xero de Christopher Priest

Après sa performance surprise lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl de cette année, G-Unit Film & Television de Curtis « 50 Cent » Jackson a opté pour la bande dessinée de Christopher Priest Xéro pour le développement en tant que film d’action réelle avec un œil sur une franchise. Comme Deadline l’a rapporté, G-Unit Film & Television produira la prochaine adaptation aux côtés d’Erika Alexander et Ben Arnon pour Color Farm, ainsi que de Joseph Illidge, qui est PDG de la société de production et d’édition, Illuminous. Tandis que Xéro à l’origine une propriété de DC Comics, les droits de la série sont revenus à Priest en 2008, ce qui signifie que Warner Bros. ne sera pas impliqué dans le projet.

« Il n’y a personne de mieux que Christopher Priest pour amener G-Unit Film & Television dans le monde des super-héros de bandes dessinées », a déclaré Jackson. « Regardez pendant que nous construisons Xéro dans une franchise aux côtés de Christopher et Color Farm Media. J’ai hâte que le monde rencontre Trane Walker d’une toute nouvelle manière.

Le film suivra un assassin du gouvernement noir qui militarise l’invisibilité en se déguisant en homme blanc pour se fondre anonymement dans les repaires Casino Royale de l’élite internationale. Couvrant le fossé entre cela et les rues privées de leurs droits de East St. Louis, Illinois, Trane Walker est un homme vivant dans deux mondes mais ne s’appropriant aucun des deux. Xéro raconte l’histoire de son réveil et les périls de vie et de mort qu’il présente. Xéro était une série de bandes dessinées de courte durée, qui s’est déroulée de mai 1997 à juin 1998. La série mettant en vedette un enquêteur s’est en fait déroulée quelque vingt-cinq ans dans le futur. La série entière est révélée dans le récit du point de vue de Walker.





Il est maintenant temps de faire un film Xerø





Bandes dessinées DC

L’illustre PDG Joseph Illidge explique pourquoi le film est parfait pour ce moment de l’histoire : « Xerø est le héros d’action parfait pour notre époque dans une histoire qui est à parts égales James Bond et James Baldwin. L’héritage de G-Unit de thrillers courageux et à la pointe de votre siège sur des protagonistes complexes en fait le partenaire idéal pour diriger cette franchise. Après avoir travaillé avec Christopher sur Homme chauve-souris il y a des années, je suis ravi de le retrouver sur Xéro.”

Illidge est un éditeur de romans graphiques primé, connu pour son travail sur les projets de DC Entertainment, notamment celui de Greg Rucka. Bandes dessinées policières séries et Magazine de métaux lourds. L’Incal l’éditeur Humanoids a publié son roman graphique, Son MPLS, à propos d’un groupe de funk de Minneapolis des années 80 en compétition pour devenir le prochain groupe du musicien légendaire Prince, en avril 2021. Actuellement, nous n’avons pas de date de sortie pour savoir quand ce nouveau film commencera à tourner ou fera ses débuts en salles ou en streaming. Cependant, les films de super-héros et la télévision continuant d’être les mastodontes qu’ils sont, je m’attendrais à entendre quelque chose très bientôt sur ces détails.





Quant à 50 Cent, vous pouvez attraper Curtis Jackson dans le casting de la suite d’action à venir Les Consommables 4. Le film présente des stars de la franchise de retour comme Sylvester Stallone et Jason Statham aux côtés des nouveaux membres de la distribution Megan Fox et Tony Jaa. Ce film n’a pas encore de date de sortie mais devrait arriver en 2022.





