Le mobile le plus vendu de Samsung ces dernières années reçoit une nouvelle mise à jour

Malgré le fait que Samsung ait récemment mis à jour bon nombre de téléphones portables avec le dernier correctif de sécurité Android, le géant coréen n’a pas oublié ses anciens terminaux et continue de les mettre à jour avec les correctifs de sécurité des mois précédents.

Cela est démontré par le fait que le téléphone mobile le plus vendu de Samsung ces dernières années, un Galaxy A51 qui est arrivé sur le marché en 2019, est en cours de mise à jour avec le correctif de sécurité de septembre 2022.

Comme le confirme le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à déployer la mise à jour Android de septembre 2022 dans le Samsung Galaxy A51 de Russie.

Cette nouvelle mise à jour Android arrive sur le Galaxy A51 avec version du micrologiciel A515FXXS5FVI1 et inclut le correctif de sécurité de septembre 2022, qui corrige plus de 24 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritéy compris celui qui permettait à un cybercriminel de passer des appels d’urgence à distance, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A51 est sorti en décembre 2019 avec Android 10, au début de l’année suivante, il a été mis à jour pour Une interface utilisateur 3 avec Android 11 et reçu OneUI 4 avec Android 12 en avril de cette année.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy A51 en Russie et que vous n’avez pas encore reçu la notification de cette mise à jour, vous pouvez vérifier si elle est déjà disponible en accédant à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal. Dans le cas où c’est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre smartphone avec le correctif de sécurité de septembre 2022.

