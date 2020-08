Découvrez le nouveau téléphone PinePhone édition communautaire de Manjaro, à partir de 149 €

Entre plusieurs versions du PinePhone, le fantastique PineBook Pro et le développement de PineTime et PineTab, il ne fait aucun doute que Pine64 a été sur une lancée. Ses efforts de téléphonie mobile, en particulier, ont recueilli un large soutien au développement et une adoption par la communauté. Il est maintenant temps pour une autre édition communautaire du téléphone Linux abordable qui incitera les utilisateurs d’une certaine persuasion à chanter «Btw, j’utilise Arch. . . sur mon téléphone!”

Le PinePhone Manjaro Community Edition sera disponible en deux versions à partir de 149 € Pine64

La version courte: les précommandes pour le tout nouveau Manjaro Community Edition PinePhone devraient être mises en ligne à la mi-septembre, et les fans de la distribution Linux basée sur Arch ont de quoi être enthousiasmés.

«Manjaro offre une assistance pour les appareils PINE64 depuis le tout début et le PinePhone ne fait pas exception à cet égard», déclare Lucasz Erecinski de Pine64. «Il existe actuellement trois variantes de construction de Manjaro PinePhone (Lomiri, Phosh et Plasma Mobile) que les utilisateurs peuvent essayer – toutes disponibles en téléchargement à partir du référentiel de téléchargements de Manjaro.»

L’équipe Manjaro conçoit une boîte personnalisée pour la nouvelle édition communautaire, et bien sûr, le logo Manjaro ornera la couverture arrière du dernier PinePhone (voir photo ci-dessus).

Comme pour la version récente de PostmarketOS, l’édition Manjaro sera disponible en deux variantes:

149 € – 2 Go de RAM; 16 Go eMMC

199 € – 3 Go de RAM; EMMC 32 Go (comprend une station d’accueil USB-C fournie)

Le dock USB-C fourni avec le «paquet de convergence» à 199 € du PinePhone. Pine64

Pour 50 € supplémentaires, le modèle à 199 € a clairement la meilleure proposition de valeur. Cette variante s’appelle le paquet de convergence, et il dispose d’une station d’accueil USB-C équipée d’Ethernet 10/100, de 2 ports USB de type A, d’une sortie vidéo numérique HDMI et d’une alimentation via USB-C.

C’est un choix naturel pour un système d’exploitation centré sur le bureau comme Manjaro.

Ce que je trouve particulièrement génial, c’est ceci: Pine64 fera don de 10 € par unité vendue à l’équipe de développement de Manjaro. C’est un montant généreux et non négligeable. Hypothétiquement, si Pine64 vendait 6000 unités du PinePhone Manjaro Community Edition, ce serait plus que suffisant pour recruter un développeur à plein temps ou financer un certain nombre d’autres activités productives.

Précommandes pour le Manjaro Edition communautaire PinePhone devrait entrer en ligne à la mi-septembre. Pour être informé de la mise en ligne des précommandes, vous pouvez suivre Pine64 sur:

