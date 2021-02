Le nouveau Bitlife le défi vient de tomber, et il s’appelle le Titanic Bitlife défi; voici tout ce que vous devez faire pour le compléter.

Comment terminer le défi Titanic Bitlife

Pour battre le Titantic Bitlife défi, vous devrez remplir les objectifs suivants.

Soyez une femme nommée Rose

Apprendre à nager

Tromper un fiancé

Devenez un modèle d’art nu

Survivre à un naufrage

Jetez un diamant de 5 carats +

Pour terminer le défi titanesque de Bitlife, vous devrez d’abord créer un personnage féminin appelé Rose; vous pouvez le faire en créant simplement un personnage féminin et en le nommant Rose. Après cela, vous devrez vieillir au point où vous pourrez apprendre à nager; vous pouvez le faire en stimulant votre athlétisme en allant au gymnase et en essayant ensuite le club de natation à l’école.

Une fois que vous avez fait cela, vous devrez alors tromper un fiancé; celui-ci est facile, commencez par vous engager en établissant une relation avec quelqu’un et en lui demandant de vous épouser. Après cela, trouvez quelqu’un pour les tromper via une option sous leur onglet en relation ou utilisez l’application de rencontres du jeu.

Lorsque vous trompez votre fiancé, vous devrez alors devenir un modèle d’art nu pour terminer l’étape suivante dans le Titanic Défi Bitlife. Pour ce faire, vérifiez simplement les emplois pour celui qui dit modèle d’art nu et postulez-y. Ensuite, vous devrez survivre à un naufrage; celui-ci est aléatoire mais peut être accompli si vous faites plusieurs excursions en bateau via l’onglet vacances.

Après avoir survécu à un naufrage, vous devrez jeter une bague diamant 5ct +; cela peut être fait en en achetant un dans un magasin en anneau, puis en cliquant dessus dans les actifs et en choisissant jeter. Lorsque vous avez fait cela, vous aurez terminé tout ce que vous devez faire pour battre le Titantic. Défi Bitlife.

Pour en savoir plus Bitlife, PGG vous couvre.