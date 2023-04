Giancarlo Esposito a utilisé le yoga et la méditation pour donner vie à Breaking Bad Character

ANADEO YogaProducts FOLDABLE - Coussin de Yoga et de Méditation Pliant Dépliant - Bleu Niagara Gris / X1

DESCRIPTION DU PRODUIT Le coussin de yoga et de méditation pliant ANADEO offre un support modulable en hauteur et en largeur pour plus de flexibilité. Il s'adaptera ainsi à votre corps et à votre ouverture de hanches. Il vous apportera une stabilité d'assise grâce à sa fermeté et un confort optimal pendant la pratique de votre yoga, y compris pour les positions difficiles. Support du bassin, il se cale exactement sous les ischions pour supporter les articulations des hanches. Pendant le pranayama et la méditation, il vous aidera à maintenir une posture droite pour ne pas casser la colonne d'air et ainsi favoriser une respiration fluide et profonde tout en donnant plus d'aisance, de puissance et d'ampleur à votre souffle. POLYVALENT Ce coussin peut-être être utilisé lors de séances de massages pour toutes les positions nécessitant un soutien des genoux, des coudes, des avant-bras ou de la tête. En soulageant votre corps et vos articulations aussi bien pendant l'effort physique qu'au repos, il sera votre allié bien-être. QUALITE ECO-RESPONSABLECes produits sont fabriqués à base de Kapok, fibre blanche cotonneuse 100 % naturelle. Fabrication artisanale par une main d'œuvre qualifiée dans les ateliers d’ANADEO en Thaïlande, sur les lieux de la récolte du Kapok. Des compresseurs à air comprimé sont utilisés pour le remplissage des coussins, permettant ainsi d'augmenter la densité du Kapok et d'améliorer les conditions de travail du personnel opérant l'étape délicate du remplissage. Matière 100% recyclable et résistante à un usage quotidien. DIMENSIONS: Ouvert : 36x36cm, épaisseur: 7,5cm Fermé : 36x18cm, épaisseur : 15cm LIVRAISON ET RETOUR: 1 paquet - 600 gr.Retour dans les 14 jours à partir de la date de réception.