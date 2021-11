Ghostbusters: Afterlife Terror Dog Clip vous fera crier « Run, Rudd, Run ! »

Chasseurs de fantômes : l’au-delà est presque là ! Vous pouvez compter sur vos doigts et quelques orteils combien de jours nous devons attendre ! Sony nous a donné un autre teaser, et c’est terrifiant, drôle et bourré d’action. Vérifier Paul Rudd essayant de distancer ce chien de la terreur. Qui est un bon garçon ?

Le film met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd, tandis que Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprennent leurs rôles des films originaux. Se déroulant trente ans après les événements du deuxième film, une mère célibataire et ses deux enfants déménagent dans une petite ville de l’Oklahoma, où ils découvrent leur lien avec l’original chasseurs de fantômes et l’héritage secret de leur grand-père.

Le réalisateur Jason Reitman, qui a co-écrit le scénario avec Gil Kenan, a vécu dans le chasseurs de fantômes monde créé par le père Ivan Reitman depuis l’âge de sept ans. Il connaît la tradition ; il sait que c’est un trésor précieux pour le public, et il est prêt non seulement à nous épater, mais surtout à tout donner pour son père et sa fille. Je suis convaincu que le prochain opus de nos destructeurs de démons est entre de bonnes mains.

Si vous l’avez manqué, plus tôt cette semaine, Sony a partagé un clip de Paul Rudd dans le rôle de M. Grooberson (mec, ce nom de famille me tue.) Alors qu’il teste l’équipement vintage laissé par les O.G. Il s’avère qu’ils fonctionnent ! Sorte de. Vérifiez-le!

Ils nous ont réintroduit dans tous nos favoris. Je ne peux pas décider lequel est mon préféré, mais ces sauvages mini-Stay Puft spongieux sont définitivement en lice pour la première place ! Jetez un coup d’œil à ces diables délicieux, alors qu’ils se grillent un toast et terrorisent Grooberson.

Pour les vacances, je ne plante pas d’arbre. Je crée mon sanctuaire de vacances, et c’est un spectacle. Je n’aime pas me limiter, et bon nombre de mes joyaux de vacances ont besoin de plus qu’une brindille pour être exposés. Cependant, j’achèterai ce mini ornement de guimauves Stay Puft. Ils sont trop mignons! Et vicieux ! Regardez-les fondre de joie !

Mais si vous devez afficher votre chasseurs de fantômes amour toute l’année, vous pouvez remplacer cette fille Hula sur votre tableau de bord qui bouge au rythme avec ces Bobbleheads S’mores de Mini Stay Puft. Ils cannibalisent adorablement un autre Mini ! S’ils sont un peu grillés en absorbant les rayons à travers le pare-brise, pas de problème ! Ils adorent ça !

De l’avis des OG (Original Ghostbusters), l’expérience de retourner dans le monde Reitman, avec Jason portant le flambeau, a été une joie. Nous redeviendrons tous des enfants en entrant dans le théâtre, certains d’entre nous portant nos t-shirts vintage, tandis que les plus jeunes commenceront tout juste à casser les leurs. Chasseurs de fantômes : l’au-delà est presque là ! Rendez-vous au cinéma le 19 novembre !

