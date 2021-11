Trouble at Marvel : le tournage sur Black Panther 2 s’est arrêté

Panthère noire marqué un avant et un après dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Sorti en février 2018, c’était la présentation solo de T’Challa, caractère auquel le défunt a donné vie Chadwick Bossman, qui a perdu la vie l’année dernière d’un cancer du côlon. Dans la suite, on ne sait pas encore qui prendra sa place en tant que protagoniste, mais tous les regards se tournent vers Letitia Wright Quoi Shuri.

Dans ce contexte, une mauvaise nouvelle est arrivée pour la production du MCU: a dû arrêter le tournage indéfiniment. Les problèmes doivent faire, comme rapporté par Date limite, avec des blessures mineures qui se sont terminées par Wright hospitalisée il y a quelques mois à peine après avoir pris des clichés risqués qu’elle a pris. Bien que cela ne soit pas précisé, certaines suites auraient obligé le tournage à s’arrêter pour que l’actrice se rétablisse complètement.

Depuis merveille ils ont assuré que la date de sortie de Wakanda pour toujours, titre de la suite de Panthère noire, il ne sera pas affecté. Il faut se rappeler que l’idée originale était que le film sorte en salles en juillet de l’année prochaine, mais avec la modification du calendrier de la MCU, ce jour-là a été laissé pour Thor : Amour et Tonnerre et le film de Wright Il n’arrivera que le 11 novembre 2022.

Panthère noire ce fut un succès incontestable pour Disney et merveille: a levé 1,34 milliard de dollars et a reçu une nomination pour oscar comme meilleur film. De plus, il a remporté trois prix : Meilleure bande originale, Meilleur design de costumes et Meilleur design de production. On sait très peu de choses sur cette suite qui serait la vedette Wright, qui n’enregistrera à nouveau qu’au début de 2022. Le média susmentionné a expliqué que le réalisateur Coogler Ryan déjà tourné toutes les séquences dans lesquelles Letitia ce n’était pas une partie.

La polémique avec Letitia Wright

L’actrice qui pourrait prendre la place de Chadwick Bossman en tant que protagoniste de Panthère noire 2 A été au milieu des critiques pendant un certain temps. Pendant la pandémie de coronavirus, Wright Il s’est manifesté dans leurs réseaux comme anti-vaccins et cela a eu un impact négatif sur leur image. Même le sien Don cheadle a souligné qu’elle n’avait pas la bonne posture. Pendant un temps, l’artiste a effacé ses réseaux.

Certains fans ont commencé à demander Disney pour la retirer en tant que protagoniste et donner plus de poids à Okoye, personnage joué par Danaï Gurira. Il a été révélé que l’actrice aurait également parlé avec certains collègues sur ses plateaux de sa position contre les vaccins et que cela ne se serait pas bien passé. Par accord entre les syndicats de Hollywood et la Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, les personnes vaccinées sur le plateau portent un bracelet pour se différencier de celles qui n’ont pas encore été vaccinées.

Comment rejoindre la chaîne Divulgacher au TélégrammeSi vous avez un compte Télégramme cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂