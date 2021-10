Des membres de la distribution rebelles sans cause sont-ils toujours en vie ?

Avec James Dean, Sal Mineo et Natalie Wood, entre autres grands noms du jour, Rebelle sans cause est un film qui définit une génération et a lancé tout un sous-genre de films de banlieue angoissés sur le passage à l’âge adulte. Ce n’est que dans les années 1950 que le concept de banlieue américaine telle que nous la connaissons aujourd’hui a vu le jour. L’idée du rêve américain se manifestant par une clôture blanche, 2,5 enfants et un chien était un nouveau phénomène d’après-guerre. Dans un sens, Rebelle sans cause était le tout premier film à relever le mécontentement que ressentaient les jeunes en grandissant dans un environnement apparemment parfait.

Malgré la sécurité et le confort peut-être pas ressentis par leurs parents, les adolescents des années 1950 ont été inspirés à agir, devenant des « rebelles » sans aucune raison réelle de le faire, autre que l’ennui. Et dans une tournure malheureuse des événements, presque tous les acteurs qui ont dépeint ces adolescents capricieux sont morts beaucoup trop jeunes, et pour la plupart de tragédies évitables. Dans un cas d’art imitant la vie, ou peut-être l’inverse, chaque étoile a été victime du destin, ayant par coïncidence toutes participé au même projet qui leur survivrait à toutes, et se retrouvera à la Bibliothèque du Congrès comme une capsule temporelle de une époque révolue.

James Dean a remporté un Oscar à titre posthume après sa mort dans un accident de voiture

James Dean est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 24 ans, alors qu’il se rendait à une course dans sa Porsche 550 Spyder de 1955. Au moment de sa mort, James Dean était une étoile montante et une icône instantanée pour son rôle principal dans Rebelle sans cause. Il est mort peu de temps après son apparition dans le film Géant face à Elizabeth Taylor, qui est sorti l’année suivant sa mort, et lui a valu une deuxième nomination aux Oscars à titre posthume, bien qu’il n’ait pas gagné.

Natalie Wood s’est noyée au large de l’île de Catalina

L’enfant d’immigrés russes, Nathalie Bois a commencé à jouer comme un enfant, en prenant son premier grand rôle dans Miracle sur la 34e rue à l’âge de huit ans. Elle est apparue dans un large éventail de films, démontrant une gamme incroyable comme elle l’a fait apparemment tous les genres de westerns comme Les chercheurs aux comédies romantiques comme Le sexe et la fille célibataire. Wood est décédée dans des circonstances mystérieuses alors qu’elle prenait des vacances en yacht avec son mari et ses amis au large de l’île de Catalina, près de Los Angeles, en Californie, les autorités ayant statué qu’il s’agissait d’une noyade.

Sal Mineo a été victime d’un coup de couteau au hasard

Sal Mineo détient toujours la distinction d’être la cinquième personne la plus jeune à être nominée pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, obtenant la reconnaissance pour son rôle dans Rebelle sans cause bien qu’il n’ait pas gagné. L’acteur italo-américain a reçu le surnom de « The Switchblade Kid » pour son rôle dans Crime dans les rues, bien qu’il semble de mauvais goût après sa mort prématurée aux mains d’un criminel au hasard. Mineo a été poignardé à l’âge de 37 ans par un livreur de pizzas avec un casier judiciaire, qui a été arrêté et condamné à 57 ans de prison.

Jim Backus a souffert de la maladie de Parkinson et d’une pneumonie

Jim Backus a joué le père de James Dean dans Rebelle sans cause. Le célèbre acteur était surtout connu pour son rôle dans L’île de Gilligan, où il a joué Thurston Howell III, et a même eu son propre spectacle, appelé Le spectacle de Jim Backus, qui a duré une saison de 39 épisodes. Il a vécu jusqu’à 76 ans, mourant finalement d’une pneumonie qu’il a contractée en plus de souffrir de la maladie de Parkinson pendant plusieurs années auparavant.

Ann Doran a vécu jusqu’à l’âge tendre de 89 ans

Une actrice de caractère de carrière, Anne Doran était le plus connu pour avoir joué le rôle de la mère de James Dean dans le film. Fille d’une actrice de cinéma muet, Doran a commencé à jouer à un jeune âge et est passée du statut de remplaçante à celle d’apparaître dans de petits rôles dans pas moins de 500 longs métrages. Lorsqu’elle est décédée, apparemment de vieillesse, à l’âge de 89 ans, elle a laissé 400 000 € à la Motion Picture Country House, un organisme de bienfaisance et une maison de retraite qui aide les personnes âgées qui ont consacré leur vie à l’industrie cinématographique.

Corey Allen est décédé quelques jours avant son 76e anniversaire

Réalisateur, scénariste et producteur en plus d’être acteur, Corey Allen a eu plusieurs grandes apparitions au cinéma et à la télévision en plus de Rebelle sans cause. Allen avait même des liens avec Charles Manson, qu’il a finalement rompus lorsque sa petite amie de l’époque lui a dit qu’elle n’aimait pas « l’ambiance » de Manson. Après une illustre carrière hollywoodienne, Allen est décédé quelques jours avant ce qui aurait été son 76e anniversaire, succombant à la maladie de Parkinson.

William Hopper a eu un AVC et a développé une pneumonie à 55 ans

L’enfant d’un père acteur et d’une mère chroniqueuse à potins hollywoodiens, William Hopper était un acteur surtout connu pour son rôle de Paul Drake dans la populaire émission de télévision Perry Mason. Avant d’apparaître sur Perry Mason, Hopper a servi dans la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a travaillé comme vendeur de voitures pendant plusieurs années avant de passer à la télévision. Pour son rôle dans la série dramatique de la salle d’audience, il a remporté une nomination aux Emmy Awards aux 11e Primetime Emmy Awards. Hopper a souffert d’un accident vasculaire cérébral, puis a développé une pneumonie à l’hôpital et est décédé des semaines plus tard.

Dennis Hopper mourait d’un cancer en 2010 et demandait toujours le divorce

Sans lien connu avec William, Dennis Hopper est né au Kansas, a finalement déménagé avec sa famille à San Diego avant de servir au Bureau des services stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Ayant apprécié les cours d’art dramatique au lycée, Hopper s’est impliqué avec le Old Globe Theatre, prenant un goût particulier pour Shakespeare. Il a ensuite étudié le théâtre à New York avec Lee Strasberg pendant des années, apparaissant dans plusieurs films, dont Rebelle sans cause avant de se lancer dans la réalisation avec Easy Rider. Apparaissant dans des films jusqu’à sa mort des complications d’un cancer de la prostate en 2010, il a vécu pleinement sa vie jusqu’au dernier moment, à la fois en divorçant de sa femme et en gagnant une étoile sur le Hollywood Walk of Fame au cours de sa dernière année sur la planète.

Jack Grinnage est apparu le plus récemment dans Les enfants vont bien

Le seul membre survivant de la distribution principale, Jack Grinnage, maintenant nonagénaire, a récemment joué dans un épisode de la série ABC Les enfants vont bien. Ses crédits précédents remontent au début des années 1950, avec des apparitions qui incluent des émissions de télévision populaires comme Père sait mieux, Fumée de pistolet, et Les Hillbillies de Beverly, et plus récemment Gommages et Six pieds sous terre. Dans Rebelle sans cause, Grinnage a joué un personnage mineur nommé Moose, qui était son tout premier crédit sur le grand écran.