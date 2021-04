Ghost of Tsushima: l’acteur Keanu Reeves est aussi beau que Samurai Jin Sakai (Deepfake)

L’acteur, réalisateur, scénariste et producteur canadien Keanu Reeves peut s’attendre à un public énorme et fidèle, qui aimerait le voir dans chaque film et série. Au moins depuis son apparence légendaire dans le cadre du salon E3 à Los Angeles en 2019, avec le développeur de jeux CD Projekt RED son projet actuel Cyberpunk 2077 présenté, Reeves est immortalisé comme un mème sur Internet.

La légende de « Matrix » Keanu Reeves incarne le personnage du titre de science-fiction Johnny Silverhandqui est connecté au protagoniste V d’une manière très spécifique.

Keanu Reeves en tant que protagoniste dans Ghost of Tsushima

Maintenant, l’acteur a reçu une nouvelle appréciation de ses fans en mettant en vedette Fantôme de Tsushima a été déplacé. Le titre du monde ouvert de Sucker Punch Productions est exclusif au en juillet 2020 PS4 est apparu et vient d’atteindre le jalon de 6,5 millions d’exemplaires vendus dépassé. Ceci est particulièrement impressionnant étant donné que le jeu est une toute nouvelle adresse IP sur laquelle les développeurs ont travaillé pendant six ans. Mais jusqu’à présent, le titre a apparemment manqué une chose cruciale – Keanu Reeves. Du moins si vous avez demandé aux fans de l’acteur.

L’un d’eux s’est donné pour mission de mettre l’acteur dans le rôle principal du jeu de rôle d’action et Keanu comme Jin Sakai mettre en jeu. Dans une vidéo élaborée de 12 minutes, le créateur a assemblé de nombreuses scènes de « Ghost of Tsushima » dans lesquelles Keanu Reeves est le protagoniste. Le faux est si réussi qu’il semble que l’acteur incarne vraiment le samouraï dans le jeu.

Film Ghost of Tsushima avec Keanu Reeves?

Ce n’est que récemment que le Sony est devenu connu sur un film pour les œuvres « Ghost of Tsushima ». Jusqu’à présent, on ne sait pas qui jouera le protagoniste Jin Sakai. Mais les chances que Keanu Reeves puisse être sollicité pour ce rôle sont plutôt minces. Principalement parce que l’acteur qui a réellement joué Jin Sakai a déjà exprimé son intérêt à jouer son rôle dans le film. Puisque Daisuke Tsuji a fait un très bon travail en incarnant Jin Sakai, ce ne serait pas une mauvaise idée de lui faire jouer ce rôle dans le film également. D’autant que Tsuji connaît déjà le jeu ainsi que le personnage.

Il reste donc probablement un souhait de la communauté de voir Reves à l’écran en tant que samouraï japonais. Puisque Reeves travaille actuellement sur divers projets, il devrait y avoir suffisamment d’opportunités dans la période à venir pour admirer l’acteur dans d’autres productions.