Comment fonctionne un RTX 3080 dans un eGPU?

La GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra d’EVGA contient un système de refroidissement personnalisé fantastique et toutes sortes d’extras conçus pour pousser les vitesses d’horloge à 11. Les amateurs d’overclocking adoreront cela et négligeront sa puissance et sa taille massive.

Avantages

Excellent jeu 4K et 1440p

Glacière personnalisée froide et silencieuse

Chargé de fonctionnalités conviviales pour l’overclocking

En-têtes de ventilateur et RVB, des lumières RVB saisissantes

Le logiciel Precision X1 est superbe

Ray tracing à 4K et 1440p

Mémoire GDDR6x ultra-rapide

Les inconvénients

Taille massive

Consommation électrique très élevée

Prime raide pour des fonctionnalités luxueuses

Accent en plastique rouge laid ‘lèvres’ sur les extrémités

